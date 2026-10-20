Рубіо: Все, що робить Пентагон щодо України, залишається незмінним

Держсекретар США Марко Рубіо назвав "скандальними та обурливими і просто неправдивими" заяви про те, що люди в Україні помирають, бо США, буцімто, відмовляють їм у інформації.

Головний дипломат США різко заперечив завдання навмисної шкоди Україні з боку США. "Гадаю, важливий висновок, що немає жодної навмисної політичної вказівки піти і зашкодити Україні. Це прото неправдиво", - сказав Рубіо.

У відеозверненні після розмови з американськими законодавцями 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що США затримують передачу Україні ракет-перехоплювачів для "Петріот". "Усе це свідчить про те, що було ухвалено певне політичне рішення уповільнити надання нам підтримки", – заявив Зеленський.

Держсекретар США заперечив зміни в політиці Пентагону. "Я бачу багато в пресі того, що не є точним. По-перше, Міністерство війни, все, що вони роблять щодо України залишається незмінним. Це не змінилось", - сказав Рубіо під час спілкування з пресою в Індії, де він перебуває з офіційним візитом.

На уточнююче питання журналіста щодо програми PURL Держсекретар відповів: "Нічого не змінилось. PURL - це програма, за якою, коли речі наявні для продажу, їх продають європейцям, а ті передають це Україні".

Програма військових закупівель "Пріоритизованого переліку потреб України" (PURL), створена влітку 2025 року, передбачає закупівлю американської зброї для України. Згідно з програмою, Україна визначає пріоритетні потреби, європейські країни, Канада та Японія надають кошти, а американська військова промисловість забезпечує поставки.

Стосовно потреби України у ракетах-перехоплювачах, Рубіо наголосив, що наразі багато країн світу потребують цього захисту, в тому числі самі США, а також Ізраїль, Саудівська Аравія.

"Коли країна не отримує перехоплювачі від США, це не тому, що США просто відмовляють їм. У нас є власні потреби. У нас є мінімальні стандарти, які ми повинні задовольнити всередині країни і для наших військових баз по всьому світу", - пояснив Рубіо.

Рубіо також повідомив, що президент США Дональд Трамп не змінював процес обміну розвідданими з Україною.

Державний секретар підтвердив, що 45 хвилин говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Зеленський назвав розмову предметною та висловив співрозмовнику вдячність "за готовність допомогти та ясну позицію".

"Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити, — написав Зеленський в мережі Х щодо питань, які обговорювалися.

Зеленський додав, що сторони домовились "сконтантувати невдовзі для апдейту".



