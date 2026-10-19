Трамп не виключив можливість тристоронньої зустрічі в Китаї щодо України

Президент США Дональд Трамп припустив, що міг би зустрітися з російським президентом Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні. "Якщо президент Сі хоче це провести, я б провів", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання Голосу Америки, Трамп підтвердив, що планує говорити з Сі Цзіньпіном про Україну.

Трамп нагадав, що він планує візит до Китаю в листопаді, щоб обговорити питання ядерної зброї та денуклеаризації.

В Україні розкритикували ідею зустрічі. "Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він припустив, що "запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує".



Відповідаючи на прохання прокоментувати слова Зеленського про те, що США стають не на той бік історії, що прозвучали в неділю в програмі Meet the Press, Трамп вже вкотре розкритикував Зеленського, сказавши: "Зеленський не знає, про що говорить Зеленський - людина, яка мала врегулювати війну вже давно. Час для когось іншого вести перемовини від імені України".

Трамп також нагадав, що США багато допомагали Україні. "Ми надали багато Україні; вони не дали нам нічого", - сказав Трамп, нагадавши, що сам за його президентства Україна отримала від США "Джавеліни".