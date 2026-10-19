Рубіо допустив можливість зустрічі з Росією та Китаєм щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо припустив, що розмови про зустріч Росії США та Китаю щодо завершення війни в Україні ведуться, однак "нічого остаточного ще немає".

"Я не знаю, гадаю, були обговорення щодо зустрічі. Я не думаю, що щось вирішене остаточно", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення The Wall Street Journal, що Росія запропонувала наступного місяця провести зустріч президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні.

"Думаю, президент відкритий до будь-чого, що він міг би зробити, щоб допомогти завершити цю війну, якщо можливо", - додав головний дипломат США.

"Президент неодноразово заявляв, що хоче завершити цю війну і готовий робити все можливе, щоб завершити це, навіть якщо це означає, що потрібно підштовхувати обидві сторони, щоб цього домогтись", - сказав Рубіо.

Голос Америки звернувся до Державного департаменту для підтвердження можливості такої зустрічі, але на час публікації відповіді не отримав. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не коментуватиме можливу зустріч.

В Україні розкритикували ідею зустрічі. "Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він припустив, що "запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує".

У своєму соцмедійному дописі в неділю Трамп заявив, що "не хоче робити нічого, що безглуздо відштовхне Росію від столу перемовин". У дописі Трамп повторив різкі заяви щодо ударів України по російських НПЗ. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той "не хоче завершити цю війну і, можливо, ніколи не хотів".

Зеленський повідомив, що в неділю він поговорив зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. "Наші команди підтримують фактично безперервну комунікацію", - написав Зеленський за результатами розмови. Він запевнив, що "Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат".



Коментуючи заяву щодо ризику "відштовхнути Путіна від столу перемовин", експерт американської Фундації із захисту демократій Джон Гарді сказав, що цей підхід "працює навпаки". "Путін показав, що він не буде вести чесні перемовини, доки в нього не залишиться інших варіантів". Гарді наголосив, що Путін останнім часом "наполягає на максималістських вимога і бомбардує українську інфраструктуру". Деніел Фрід, експерт Атлантичної Ради в коментарі Голосі Америки застеріг, що домовленість США та Росії без України та Європи, "можливо не буде добрим для України, Європи".

Рубіо пов'язав гібридні атаки на сусідів України з ненавмисними наслідками дронової війни

У спілкуванні з пресою Рубіо також заявив про ризик ескалації війни і поширення її на сусідні території, пов'язавши це з ненавмисними наслідками дронової війни.

Ми не бачимо нічого хорошого, що може бути з цієї війни, і ми бачимо багато негативного, включаючи дуже реальний ризик, що це ескалує і пошириться на іншу країну через провальний саботажний напад, бо дрони, які підпадають під засоби електронної боротьби, перелітають на територію сусідньої країни. Ми це бачимо щовечора".

Він пояснив, що дронова війна включає дезорієнтацію дрона, щоб "дрон не влучив по заданій цілі, а влучив у щось інше". "Це дуже небезпечний конфлікт - не лише для України і Росії, але небезпечний для світу і країн Європи, особливо Східної Європи".

В НАТО повідомляють про збільшення кількості гібридних атак Росії на членів Альянсу

Рютте згадав про кампанію диверсійних дій в країнах НАТО, до причетності до яких підозрюють Росію. "Путін намагається послабити нашу рішучість і припинити нашу підтримку України, але Росія програє. Вона зазнає невдачі на полі бою в Україні, і нас не залякають", — наголосив генсек Альянсу Марк Рютте під час спілкування з пресою 14 жовтня.







