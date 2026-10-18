Рубіо заперечив роль Білого дому в уповільненні Starlink і оголосив, що Трамп 60 днів аналізуватиме санкції Грема

Держсекретар США Марко Рубіо у спілкуванні з пресою 17 жовтня роз'яснив позицію Білого дому щодо Starlink для України, рішення президента США Дональда Трампа відтермінувати введення у дію санкції щодо Росії, передбачені законом Ліндсі Грема, а також прокоментував дизельну угоду між США та Росією.

Рубіо - Білий дім не наказував уповільнити Starlink для України

Рубіо назвав "категорично неправдивими" повідомлення про те, що Білий дім, буцімто, пов'язаний з уповільненням швидкості роботи Starlink в Україні.

"Ніхто у Білому домі не наказував уповільнити інтернет, або уповільнити швидкість так, щоб певні дрони не могли його застосовувати", - сказав Рубіо, відповідаючи на питання журналістів.

Держсекретар США додав: "Наскільки мені відомо, це поновилось і працює".

Раніше 17 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав обмеження швидкості Starlink "спланованою операцією" і сказав, що випробування показали, що швидкість роботи системи обмежено в Україні, але не в Європі.

Коментуючи цю заяву Зеленського, Рубіо припустив, що український президент не знає, про що йдеться: "Я не певний, що Зеленський знає, про що говорить. Це не було умисним".

"Ніхто не наказував уповільнити швидкість Starlink. Це немовби сталось, але, наскільки мені відомо, це було відновлено. Зараз це в тому стані, як було раніше", - пояснив Рубіо.

Держсекретар США уточнив, що йдеться саме про Starlink, який українці "застосовували для дронів".

Рубіо наголосив, що Starshield - це програма, на яку має контракт військо США, і вона не є доступною для України. "Це не має нічого спільного з Україною", - додав головний дипломат США.

Український уряд поки не прокоментував цю заяву.

Рубіо сказав, що йому відомо про бажання України отримати доступ до Starshield.



"Вони просили про доступ до нього, щоб проводити удари вглиб Росії. Вони наразі не мають до цього доступу. Це два різні товари", - додав він, але сказав, що перемовини з цього питання тривають.

У Конгресі США повідомлення про обмеження швидкості систем зв'язку для України, викликали занепокоєння. Сенатори від обох партій звернулися до генерального інспектора Пентагону з вимогою розслідувати повідомлення про перебої в роботі Starlink та обміні розвідувальною інформацією між США та Україною.

Раніше, 14 жовтня, Група підтримки України в Конгресі висловила занепокоєння через повідомлення про збої в обміні розвідданими та в роботі Starlink і заявила про неприйнятність "обмежень, які наражають життя цивільних на небезпеку".

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "нерозсудливими" звинувачення з боку Зеленського до США в обмеженні швидкості Starlink, і закликав українського президента дуже обережно ставитися до "виголошення заяв, які не є правдивими".

В інтерв'ю програмі Meet the Press 18 жовтня Бессент заперечив, що США стали на бік Путіна "Ми надаємо розвіддані, Starlink і ми дозволяємо НАТО купувати американське озброєння і перепродавати його Україні", - наголосив він.



Бессент зазначив, що Європа імпортує значно більше енергоресурсів з Росії, ніж США, а також не поспішає передавати власні установки "Петріот" Україні.



Рубіо - Трамп хоче взяти 60 днів, щоб проаналізувати вплив санкцій за законом Грема

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа не вводити у дію санкції, передбачені законом Грема, Рубіо наголосив, що закон стосувався не лише Росії.

Він припустив, що сама можливість відтермінування санкцій була передбачена в законі через необхідність зважати на світові події, "включаючи тиск на світові поставки енергоресурсів".

Гадаю, президент хоче взяти 60 днів, щоб провести певний аналіз того, що введення санкцій та мит означатиме для світової економіки і навіть для економіки США

"Проблема в тому, що це не лише санкції щодо Росії. Вони включають мита на низку країн - наприклад, Індію та інші країни. Тому, гадаю, президент хоче взяти 60 днів, щоб провести певний аналіз того, що введення санкцій та мит означатиме для світової економіки і навіть для економіки США".

Рубіо окремо виділив Індію, яка "добровільно диверсифікувала портфель енергоресурсів, але все ще отримує значну частину енергоресурсів з Росії, бо дуже важко змінитись з одного дня в інший". "Але вони також важливий союзник Сполучених Штатів", - додав посадовець.

Рубіо вважає, що обмеження поставок енергоресурсів спричинені не лише ситуацією в Ірані, "але все більше з тим, що хусити атакують Саудівську Аравію і війною України та Росії, де ведуться удари по енергоінфраструктурі. Це також впливає на світові ціни".

Держсекретар вказав, що на енергоринки тиснуть з багатьох сторін.

"Всіма цими факторами треба делікатно керувати, бо все це об'єднується зараз. Йдеться вже не лише про Ормузьку протоку. Те, що відбувається в Саудівській Аравії, і нестабільність, яку це створює. Також те, що відбувається між Росією та Україною, і обмеження, які це накладає на поставку енергоресурсів".

13 жовтня група з 12 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США закликали президента США втілити закон Грема і скасувати дизельну угоду з Росією

"Путін — тиран. — заявили автори листа. - Вийдіть із цієї угоди, скасуйте Генеральну ліцензію № 135 і застосуйте повноваження, передбачені Законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Збережіть нашу спадщину — і обов’язок Америки — бути лідером вільного світу", - закликають сенатори США.

Законодавці назвали дизельну угоду "подарунком" Путіну, який допоможе Кремлю фінансувати війну проти України, тоді як майже не вплине на ціни на пальне для американців. "Ця домовленість (з Росією - ред.) є подарунком нашому противнику та зрадою наших союзників. Її слід скасувати", — йдеться у зверненні законодавців.

Рубіо відкинув міркування, що дизельна угода з Росією стала подарунком Путіну.

"Дизель, який Путін планував продати, опинився б на світовому ринку тим чи іншим чином. Єдина різниця в тому, скільки Сполучені Штати могли отримати", - сказав дипломат.

Він нагадав, що кілька місяців тому під час кризи в Ормузькій протоці, США надали звільнення від обмежень на поставки російської нафти.



