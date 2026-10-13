Сенатори США закликали Трампа скасувати дозвіл на закупівлі російського дизелю

Група з 12 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США закликали президента Трампа скасувати рішення, яке дозволяє Росії продавати дизельне пальне на світових ринках як вийняток із санкцій.

Зокрема, законодавці закликають скасувати ліцензію Міністерства фінансів США № 135, яка послаблює санкційні обмеження на експорт російського дизельного пального.

Сенатори заявили, що цей крок допоможе Кремлю фінансувати війну проти України, тоді як майже не вплине на ціни на пальне для американців.

"Ця домовленість (з Росією - ред.) є подарунком нашому противнику та зрадою наших союзників. Її слід скасувати", — йдеться у зверненні законодавців.

Сенатори наголосили, що припинення російської війни проти України має відбуватися на справедливих умовах, із повагою до суверенітету й безпеки України.

Два дні перед цим група із семи сенаторів закликала президента Трампа відмовитися від плану закуповувати російське дизельне пальне, тому що Росія може використовувати доходи від продажу на продовження війни проти України.

"Допуск російського дизелю на світові ринки принесе мінімальну користь або й жодної"

Автори звернення визнають, що адміністрація США має шукати способи знизити енергетичні витрати американських родин, зокрема, в час перебоїв на енергетичних ринках через війну з Іраном. Але дозвіл на продаж російського дизельного пального до США, за їхніми словами, матиме незначний вплив на ціни для американських споживачів.

"Ми усвідомлюємо нагальну потребу знизити ціни на енергоносії для американських сімей. ... Втім допуск на світові ринки російського дизельного пального принесе американцям мінімальну користь або й жодної. Це матиме незначний вплив на ціни на пальне, тоді як доходи, які Кремль отримає завдяки цій угоді, безсумнівно, фінансуватимуть бажану для нього війну на виснаження та сприятимуть поглибленню співпраці у сфері безпеки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю", - наголошують законодавці.

"Вийдіть із цієї угоди"

У новому зверненні законодавці нагадали Трампу про закон снеатора Ґрема, який серед іншого передбачає санкції проти тіньового флоту Росії та щодо найбільших покупців російської нафти.

Сенатори закликали Трампа застосувати санкції за цим зваконом, щоб посилити позиції США на переговорах і сприяти швидшому завершенню війни.

"Путін — тиран. — заявили автори листа, - Вийдіть із цієї угоди, скасуйте Генеральну ліцензію № 135 і застосуйте повноваження, передбачені Законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Збережіть нашу спадщину — і обов’язок Америки — бути лідером вільного світу", - закликають сенатори США.

Серед 12 підписантів цього звернення — сенатори-демократи Ричард Блументаль, Джін Шагін, Рік Дурбін, Шелдон Вайтгауз, Джек Рід і Крістофер Кунс; а також республіканці Мітч Макконнелл, Том Тілліс, Сьюзен Коллінз, Алан Армстронг, Ліза Мурковскі та Джон Корнін.



