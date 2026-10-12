Група сенаторів США закликали Трампа відмовитися від закупівлі дизелю в Росії

Група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій закликали адміністрацію президента Дональда Трампа відмовитися від плану закупівлі дизельного пального в Росії.

У спільній заяві, яку оприлюднили 11 жовтня, законодавці наголошують, що така угода означатиме фінансову підтримку Москви, яка продовжує вбивати українських цивільних.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансове рятівне коло, поки Росія продовжує вбивати цивільне населення України. Адміністрація має негайно змінити курс", — мовиться у заяві.

Сенатори наголосили, що адміністрація не проконсультувалася з Конгресом щодо цього рішення і не надала передбаченого законом обґрунтування.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що домовився із президентом РФ Владіміром Путіним про постачання дизельного пального на американський та світовий ринки.

За словами президента США, угода передбачає, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн - протягом листопада, і мільйон тонн - одразу після цього.

Заяву із закликом скасувати домовленість підписали сенатори-республіканці Сьюзан Коллінз (штат Мейн), Ліза Мурковскі (Аляска), Том Тілліс (Північна Кароліна) і Джон Кертіс (штат Юта), а також демократи Джін Шагін (Нью-Гемпшир) і Ричард Блументаль (Коннектикут).

Сенатор-республіканець Том Тілліс в інтерв’ю NBC, у програмі Meet the Press, заявив, що закупівля російського дизелю може суперечити американському законодавству.

"Ми чітко дали зрозуміти, що агресором є Росія. Саме Росія може покласти край цій війні, вивівши свої війська з окупованих нею територій", — сказав Тілліс.

У 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв до США, щоб не фінансувати російську агресію.

"Конгрес висловив чітку позицію: США не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить агресію проти України та поки не перестане погрожувати нашим союзникам по НАТО", — заявили законодавці, згадуючи рішення Конгресу від 2022 року.

Раніше цього року Конгрес також ухвалив закон, що передбачає запровадження значних мит проти найбільших імпортерів російської нафти й газу з визначеними винятками.