Законодавці США на зустрічі з Зеленським пообіцяли сприяння в ухваленні "деяких рішень" в Пентагоні

Щоб засвідчити двопартійну підтримку американського Конгресу, до Києва з візитом прибула група конгресменів. У п'ятницю на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським вони, серед іншого, обговорили безпекову ситуацію та підготовку України до зими в час ескалації російських обстрілів.

До американської делегації увійшли сенатори Роджер Вікер і Кевін Креймер, та члени Палати представників Марк Візі та Ден Креншоу.

Сенатор Вікер, республіканець від штату Міссісіпі, заявив, що американські законодавці прагнуть продемонструвати підтримку України з боку обох палат Конгресу та від обох партій.

"Ми хочемо, щоб наш візит сприймався як знак потужної підтримки з боку Сенату і Палати представників, демократів і республіканців. Ми представляємо обидві партії та обидві палати Конгресу. ... Безумовно, є певні рішення, які має ухвалити Пентагон, і ми сподіваємося, що зможемо цьому посприяти. Ми знаємо, що ви очікуєте на відповіді від Пентагону", — сказав сенатор.

Він також прокоментував російські атаки на цивільні об'єкти в Україні.

"Я знаю, як важко бачити, що Володимир Путін без жодної причини — ані з міркувань безпеки, ані для досягнення перемоги — атакує цивільних, просто щоб зламати вашу волю. Я знаю, що останні смерті були важким ударом для ваших громадян", — заявив сенатор.

Президент Зеленський подякував сенаторам та конгресменам за підтримку і закликав їх до єдності у підтримці України.

"Нам потрібна ваша єдність. Ми хочемо обговорити всі питання наших двосторонніх відносин, але передусім маємо говорити про безпеку та про зиму, яка наближається і буде для нас непростою", — сказав Зеленський під час зустрічі.

Напередодні, як повідомляв Голос Америки, групи сенаторів та конгресменів звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням запровадити санкції щодо Росії, передбачені законом про санкції сенатора Ґрема.

Візит делегації американських законодавців Конгресу до Києва відбувається в час, коли у США тривають перемовини про потенційне перемир'я, в яких беруть участь делегації США, України та європейських партнерів.



