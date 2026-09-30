У Конгресі закликають Трампа ввести перші санкції проти Росії за законом Ґрема до 18 жовтня

Конгресова група із підтримки України закликала президента США Дональда Трампа до 18 жовтня запровадити перший раунд санкцій щодо Росії, як це передбачає закон сенатора Ґрема про санкції, прийнятий нещодавно. Заяву підписали співголови Конгресової групи:

Марсі Каптур - демократка від штату Огайо

Браян Фіцпатрік - республіканець від Пенсильванії

Майк Квіглі - демократ від Іллінойсу

Джо Вілсон - республіканець від Південної Кароліни.

"Два тижні тому Конгрес підтримав найважливіший з 2017 року законопроєкт про санкції проти Росії. Допоки продовжується російське вторгнення з метою загарбати Україну та погрожувати нашим європейським союзникам, США повинні вжити усіх необхідних кроків, щоб зупинити воєнного злочинця Володимира Путіна на його шляху", - мовиться у заяві конгресменів від Республіканської та Демократичної партій.

Вони наголосили на важливості діяти швидко, щоб посилити економічний тиск на Росію.

"Ми очікуємо на перший раунд нових санкційних заходів від Адміністрації (президента США - ред.) напередодні 18 жовтня — першого крайнього терміну, що передбачений Законом Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану. І закликаємо Адміністрацію діяти швидко, щоб посилити економічний тиск на Росію. Мир у Європі може бути досягнутий лише через силу", - зазначили співголови Групи Конгресу із підтримки України.

Конгресмени у своїй заяві виступили проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії.

"Послаблення санкцій посилить рішучість Росії та продовжить війну", - заявила група конгресментів.

Раніше в коментарі Голосу Америки, про важливість впровадження закону Ґрема говорив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Нові санкції можуть "створити тиск на російську економіку. Росії звичайно потрібні надходження від продажу нафти та газу на міжнародних ринках, експорту нафти та газу. І цей закон, який президент Трамп підписав, надає повноваження ввести санкції проти країн, які купують цю нафту, зменшити кількість нафти, яку Росія продає індусам, китайцям, туркам і бразильцям".

Тейлор переконаний, що санкції - це можливість натиснути на Путіна і послабити його економіку, зменшити потік доходів до російської скарбниці. Таким чином, додає Тейлор, війну можна скоротити, натиснувши на Путіна, щоб той припинив війну.







