Посол США у ЄС розкритикував прагнення Брюсселя зосередитись на закупівлях зброї, зробленої в Європі

Посол США у ЄС Ендрю Паздер розкритикував прагнення Брюсселя надати перевагу закупівлі озброєння, зробленого у Європі та привітав зусилля європейських країн НАТО із переозброєння.

Паздер припустив, що обмеження у закупівлях лише до систем, виготовлених у Європі, може загрожувати єдності союзників НАТО.

Про це Паздер говорив на саміті Euronews з питань оборони та космосу.

Пряма мова: "ЄС створив нові інструменти для фінансування цього переозброєння - програм від SAFE до EDIP та інших. Ці механізми обмежують частку компонентів неєвропейського походження та вимагають, щоб права на конструкторську документацію залишалися виключно в межах ЄС. У зв'язку з цим Сполучені Штати постійно ставлять запитання: чи зміцнює така архітектура європейську безпеку? Чи, навпаки, вона сповільнює розгортання сил, обмежує доступ до ключових спроможностей і віддаляє союзників?", - каже посол США у ЄС.

" Якщо ми судимо про систему озброєння на основі того, де вона вироблена, замість того, як добре вона себе проявляє на полі бою, ми жертвуємо нашою перевагою і ставимо нашу безпеку під ризик. Збереження того, щоб ЄС і НАТО рухались синхронно, критично важливо", - наголосив американський дипломат в Євросоюзі Ендрю Паздер.

"Тільки наші вороги виграють, коли ми втрачаємо фокус на тому, щоб робити все для створення найбільш ефективної зброї, підтримуючи нашу спільну оборону", - додав він.

Водночас: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на цьому ж саміті наголосив на необхідності збільшити виробничі потужності, а говорити про країну виробництва зброї зараз не на часі.

Пряма мова: "Завжди краще, коли такі вільні ринки функціонують максимально відкрито й незалежно. Однак наразі, гадаю, дискусія про те, що саме купувати - європейське чи американське, - це розкіш, адже ми не можемо купувати й там, і там. Виробничих потужностей недостатньо", - сказав очільник Північноатлантичного альянсу.

"Питання не в тому, чи купуєте ви в Європі, чи в Сполучених Штатах. Питання в тому, чи можете ви взагалі купити. Гроші є. Але європейська оборонно-промислова база недостатньо розвинена. Вона виробляє недостатньо", - додав він.

Закупівлі для України

Посол США Паздер схвально оцінив рішення Єврокомісії дозволити закупівлю американської продукції оборонного призначення для України в межах нещодавно схваленого блоком кредиту для Києва на суму 90 мільярдів євро.

Він запевнив, що США й надалі відстоюватимуть аналогічні положення в майбутніх оборонних ініціативах: "Ми й надалі вестимемо відвертий діалог. Часом наші думки розходитимуться. Але загалом, я переконаний, ми дійдемо згоди".

Генеральний секретар НАТО Рютте наголосив на нагальній потребі України в ракетах ППО для перехоплення балістики: як до франко-італійської програми SAMP/T, так і до американських систем Patriot. Він нагадав, що зараз існує брак засобів для обох систем.

"Грошей вистачить на всіх. Це також принесе "дивіденди у сфері оборони", адже всі ці інвестиції забезпечать і суспільну віддачу - не лише у вигляді продукції оборонного призначення чи зміцнення оборонно-промислової бази, а й завдяки розвитку інновацій та інших сфер", - зазначив Марк Рютте.

Контекст: Єврокомісія та країни ЄС пропонують надавати перевагу закупівлям озброєння, зробленого у ЄС, щоб зменшити залежність від США.

Зокрема програма Security Action for Europe (SAFE) надає державам-членам довгострокові позики на загальну суму у 150 мільярдів євро для термінових спільних закупівель у сфері оборони.

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) - це ініціатива у 1,5 млрд євро для зміцнення оборонно-промислового потенціалу та військової готовності Європи.

А ініціатива "Зроблено у Європі", оголошена у березні 2026, покликана наростити виробничий потенціал ЄС, зокрема на тлі конкуренції із Китаєм.

Деякі країни Європи застерігають від надмірного протекціонізму, зокрема, з огляду на переважаючі американські виробничі потужності.

США також висловлюють застереження. Так напередодні головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявив: "Я застерігаю від закріплення на законодавчому рівні переваг, що залежать від місця виробництва військової техніки. Зосередженість на тому, де саме виготовлено виріб, а не на тому, наскільки ефективно він діє в бою чи на полі битви, грає лише на руку нашим супротивникам. Нашою головною метою має залишатися узгоджена співпраця ЄС і НАТО задля забезпечення наших військових найкращим спорядженням".