ООН закликає припинити "небезпечну спіраль ескалації" після зростання атак Росії та України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований масштабом щоденних атак Росії на українські міста, які "призводять до рекордної кількості жертв серед цивільного населення".

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку 29 вересня.

Гутерріш назвав "жахливою" російську атаку на будівлю Національної академії наук України в Києві.

Генсек ООН "так само стурбований" зростанням кількості цивільних жертв в Росії внаслідок атак ЗСУ, додав Дюжаррік.

Гутерріш засудив атаки, спрямовані проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, "де б вони не відбувалися", і закликав негайно припинити "небезпечну спіраль ескалації".

Генеральний секретар ООН також закликав активізувати дипломатичні зусилля для термінової деескалації, щоб прокласти шлях до негайного, повного й безумовного припинення вогню.

Припинення вогню, наполягає Гутерріш, має стати першим кроком до "справедливого, всеосяжного та тривалого миру" в Україні, відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та відповідних резолюцій Організації.

"Організація Об’єднаних Націй готова підтримати всі змістовні зусилля для досягнення цієї мети", - заявив речник генсека.