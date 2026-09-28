Наукова академія США засудила російську атаку на НАН України. Обіцяє підтримку

Національна академія наук США засудила російську атаку по будівлі Національної академії наук України в Києві, внаслідок чого загинуло двоє працівників НАНУ, ще четверо отримали поранення.

"Ми засуджуємо цей прямий напад на наукову інфраструктуру країни й залишаємося відданими справі підтримки наших колег з української академії в будь-який можливий спосіб", - йдеться в коментарі, наданому Українській Службі Голосу Америки.

Заяву підписали президент Національної академії наук США Ніл Шубін, президентка Національної академії інженерії Цу-Джей Кінг Лю та президентка Національної академії медицини Моніка Бертаньоллі.

"Від початку війни ми співпрацюємо з академіями та благодійними організаціями в усьому світі, щоб підтримати українську академічну спільноту й допомогти дослідникам - як тим, хто залишається в Україні, так і тим, хто був змушений виїхати, - продовжувати наукову діяльність і підтримувати зв’язок із колегами з інших країн. Ми знаємо, що українська наукова спільнота сильна, і продовжуватимемо підтримувати її", - мовиться у заяві Національної академії наук США.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна академія наук США створила фонд для підтримки українських науковців і допомоги у відновленні наукового потенціалу України. Серед благодійників фонду - Фонд Саймонса (Simons Foundation) та Фонд Чан—Цукерберга.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон у мережі Х послався на допис про російську атаку на НАН і написав: "Путін став головним терористом у світі".

"Спершу це була Києво-Печерська Лавра. Тепер це Академія Наук. Ця війна ніколи не була за територію. Путін хоче знищити саму ідею України", - написав у Facebook Сергій Плохій, професор, викладач Українського наукового інституту в Гарварді та іноземний член НАН України.

Низка європейських лідерів і політиків також засудили атаку Росії по будівлі Національної академії наук України, внаслідок якої постраждав колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін.

"Сьогодні наука стала мішенню для Росії. Моє серце - з героями, які займаються пошуками людей, що опинилися під завалами всередині Національної академії наук України. А також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Ми стоїмо разом із ними і з усіма українцями. Європа працює важко, як ніколи, для зміцнення оборони України", - написала у мережі Х президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

Президент Франції Еммануель Макрон назвавши обстріл "варварством" і "зневагою" росіян до науки. "Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки й правди. Вони доповнюють варварство щоденних ударів, спрямованих проти мирних українців. Ми співчуваємо постраждалим та їхнім родинам. Франція та Європа підтримуватимуть український народ, який з мужністю чинить опір, стільки, скільки буде потрібно", - заявив президент Макрон у мережі Х.

Європейська комісарка з питань стартапів, дослідження та інновацій Єкатерина Захарієва у дописі в мережі Х зазначила: "Наука - це про творення майбутнього, а не руйнування. Наші думки - з постраждалими, з їхніми родинами та українською науковою спільнотою. Європа - з Україною!"

Нападом проти "української культури, памяті та ідентичності" називає атаку на будівлю НАН України Центр українських студій Кембриджського університету у Британії: "Війна Росії проти України - це не війна за території. Це війна проти української культури, пам’яті та ідентичності. Сьогодні російський дрон ударив по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві - осередку української науки, знань та інтелектуального життя".

28 вересня російський дрон завдав удару по будівлі Національної академії наук Києві, внаслідок чого є загиблі і поранені. Рятувальна операція триває.



