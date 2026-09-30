Пентагон майже повністю законтрактував $400 мільйонів допомоги Україні – сенатор США Кунс

Пентагон законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів допомоги, виділеної Конгресом США для України на поточний фіскальний рік у рамках програми Інціатива сприяння безпеці України (USAI). Про це у вівторок, 29 вересня, сенатору-демократу Крісу Кунсу повідомили представники Пентагону, пише видання The Washington Sun. Сенатор Кунс, член підкомітету Сенату з питань асигнувань на оборону, повідомив, що Пентагон розподілив 99,8% цих коштів.

При цьому українська сторона все ще чекає на підтвердження цієї інформації від Пентагону. Про це Голосу Америки повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

Термін розподілу цієї допомоги спливає 30 вересня. Кунс різко розкритикував Пентагон за те, що відомство зволікало до останніх годин фінансового року, та що не повідомило вчасно про це Конгрес.

"Той факт, що вони нарешті це роблять фактично в останній можливий день, говорить сам за себе щодо характеру цих відносин, — сказав сенатор Кунс. — Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, а наше партнерство має серйозні проблеми".

Голос Америки звернувся із запитом про коментар до Пентагону і на момент публікації статті не отримав відповіді.

Що в пакеті допомоги США

25 вересня агентство Reuters повідомило, що Пентагон станом на день публікації законтрактував 307 із 400 мільйонів доларів, і що військова допомога не включала ракети для систем Patriot.

Раніше у липні Reuters повідомляв, що план Пентагону передбачав виділення:

200 мільйонів доларів на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини

99,9 мільйона доларів — на транспортні засоби, запчастини й обладнання

100 мільйонів доларів — на логістичні послуги, як-от транспортування військової техніки.





Програма "Інціатива сприяння безпеці України" передбачає закупівлю Міністерством оборони США військового обладнання в американських оборонних компаній.

Позиція Конгресу США

Законодавці з обох основних партій неодноразово закликали Пентагон надати Україні кошти, схвалені Конгресом.

Так, 22 вересня конгресмен-демократ Стені Гоєр у своєму зверненні до американського військового керівництва наголосив, що українці повідомили йому, що жодної частини цієї допомоги вони не отримали.

"Коли на початку вересня члени Конгресу відвідали Україну, вони почули від першого заступника голови парламенту та секретаря Ради національної безпеки і оборони, що надання цієї допомоги є одним із найвищих пріоритетів. Українці повідомили нам, що на сьогодні вони не отримали жодної її частини", - заявив конгресмен Гоєр та закликав Пентагон "негайно передати Україні виділені ресурси".

Також він попросив Адміністрацію президента США надати Україні ще 400 мільйонів доларів – кошти, які вже були схвалені Конгресом, – щойно вони будуть виділені (Конгрес США має схвалити і виділити кошти, authorize and appropriate - ред.). Йдеться про допомогу, затверджену Конгресом на наступний фіскальний рік.

Заклик демократа Гоєра підтримала сенаторка-республіканка Меґґі Ґудлендер. Вона закликала Сенат ухвалити двопартійний законопроєкт "Про підтримку України", який Палата представників ухвалила у червні цього року.



