В Конгресі США закликали Пентагон негайно надати Україні $400 млн. військової допомоги

Конгресмен-демократ Стені Гоєр закликав Пентагон негайно надати Україні 400 мільйонів доларів допомоги. Ці кошти були схвалені Конгресом США ще в грудні 2025 року у Законі про національну оборону на 2026 фінансовий рік у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Конгресмен зауважив, що двопартійний закон про санкції проти Росії, прийнятий цими днями, здатний суттєво послабити здатність Росії вести війну проти України, але цього недостатньо.

"Це не може і не повинно бути єдиним негайним кроком, який ми робимо. Підписання цього закону має супроводжуватися передачею 400 мільйонів доларів військової допомоги, вже схваленої та виділеної Конгресом на 2026 фінансовий рік", - написав законодавець у заяві, розміщеній на його сторінці.

Він нагадав, що Конгрес виділив ці кошти понад сім місяців тому.

Заклик демократа підтримала сенаторка-республіканка Меґґі Ґудлендер.

"Минулого року ми домоглися виділення 400 мільйонів доларів військової допомоги для українців, які борються за свободу проти злочинної загарбницької війни Путіна. Президент Трамп досі зволікає з наданням цієї допомоги. Пане президенте: надайте цю допомогу СЬОГОДНІ", - написала законодавиця у мережі Х.





Голос Америки звернувся за коментарем Пентагону щодо цього фінансування, але станом на час публікації відповіді не отримано.

29 квітня міністр оборони Піт Геґсет повідомив Комітету Палати представників у справах Збройних сил, що Пентагон напередодні виділив для України 400 мільйонів доларів. Однак, за повідомленнями ЗМІ, на той момент ці кошти фактично не були виділені чи закріплені в конкретних контрактах. У травні адміністрація президента Трампа повідомила членам Конгресу, що не планує завершити використання затверджених Конгресом 400 млн доларів для України до 2029 фінансового року. Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл у квітні звинуватив Пентагон у затримці Пентагоном виділених Конгресом коштів.

У сьогоднішній заяві конгресмен Гоєр наголосив, що жодної частини цієї допомоги українці досі не отримали.

"Коли на початку вересня члени Конгресу відвідали Україну, вони почули від першого заступника голови парламенту та секретаря Ради національної безпеки і оборони, що надання цієї допомоги є одним із найвищих пріоритетів. Українці повідомили нам, що на сьогодні вони не отримали жодної її частини!", - заявив Гоєр та закликав Пентагон "негайно передати Україні виділені ресурси".

Також він попросив адміністрацію надати Україні ще 400 мільйонів доларів – кошти, які вже були схвалені (authorized) Конгресом на 2027 рік, – щойно вони будуть виділені (appropriated).

17 вересня, на пресконференції після прийняття в Палаті представників законопроєкту про санкції проти Росії сенатор Гоєр також анонсував, що він разом з однопартійцем, конгресменом-демократом Ґреґорі Міксом, найближчим часом представить законопроєкт, який передбачає "додаткове фінансування на зброю та матеріали для протидії атаці проти України".

Ґудлендер також закликала Сенат ухвалити двопартійний законопроєкт Про підтримку України, прийнятий в Палаті представників в червні.

"Сенате: ухваліть його СЬОГОДНІ", - написала Ґудлендер



