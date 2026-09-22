Трамп в ООН: США тісно співпрацюють з лідерами України та Росії, щоб припинити війну

США тісно співпрацюють з лідерами України та Росії, щоб вирішити питання припинення війни. Про це у своїі промові під час 81-го засідання Генеральної Асамблеї ООН 22 вересня заявив президент США Дональд Трамп.

«Ми дуже тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і ми вирішимо це питання. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди собі уявляють. З них уже досить», - сказав Трамп.

Він нагадав, що у війні «щомісяця гине 25 000 молодих людей, переважно солдатів».

«Коли я дивлюся на ці кадри з поля бою... я справді більше не хочу їх бачити. На це жахливо дивитися», - сказав американський президент.

Також він згадав про "закон Ґрема", який дає президенту США повноваження запроваджувати додаткові потужні санкції проти Росії та мита проти країн, які купують російський газ та нафту.

«Минулого тижня, віддаючи належне сенатору Ліндсі Ґрему, я підписав важливий новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові повноваження щодо встановлення мит. І якщо виникне потреба, я ними скористаюся”.

Крім того президент Трамп під час своєї промови відзначив зусилля Першої Леді Меланії Трамп у поверненні українських дітей, які були депортовані до Росії.

«Я також хочу відзначити надзвичайну роботу нашої чудової першої леді, яка забезпечила безпечне повернення додому до своїх родин багатьох переміщених українських і російських дітей», – сказав Трамп.

Пізніше у вівторок відбудеться зустріч президента Трампа з президентом Зеленським.