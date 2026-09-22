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Гутерріш: повномасштабне вторгнення Росії є кричущим порушенням статутів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на Генеральній Асамблеї, 22 вересня 2026. AFP
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на Генеральній Асамблеї, 22 вересня 2026. AFP

Внаслідок війни РФ в Україні страждають не лише українці, а й росіяни в окремих регіонах. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу на відкритті Генеральної Асамблеї.

"Повномасштабне вторгнення Росії втягнуло суверенну країну в жорстоку війну, що є кричущим порушенням статутів. Мирні жителі продовжують гинути далеко від лінії фронту - переважно в Україні, але останнім часом також і в окремих районах Росії. Удари завдаються по житлових будинках, системах енерго- та водопостачання й транспортній інфраструктурі; також здійснюються неодноразові атаки, що ставлять під загрозу постачання продовольства й енергоресурсів та глобальні ланцюги постачання", - заявив з трибуни Гутерріш.

Він закликав до припинення воєн у світі, зокрема в Газі, де він підкреслив важливість підходу "дві країни для двох народів" у вирішенні конфлікту.

Окремо Гутерріш окреслив небезпеку глобального потепління для людства й сказав, що ті країни, що найбільше забруднюють довкілля й призводять до змін клімату, мають нести відповідальність у тому, аби боротись із наслідками.

У своїй промові генсек також говорив про небезпеку розвитку штучного інтелекту. Він зазначив, що людство має керувати ШІ, щоб ШІ не контролював людство, й додав, що роботи-вбивці ніколи не мають стати реальністю.

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