Гутерріш: повномасштабне вторгнення Росії є кричущим порушенням статутів

Внаслідок війни РФ в Україні страждають не лише українці, а й росіяни в окремих регіонах. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу на відкритті Генеральної Асамблеї.

"Повномасштабне вторгнення Росії втягнуло суверенну країну в жорстоку війну, що є кричущим порушенням статутів. Мирні жителі продовжують гинути далеко від лінії фронту - переважно в Україні, але останнім часом також і в окремих районах Росії. Удари завдаються по житлових будинках, системах енерго- та водопостачання й транспортній інфраструктурі; також здійснюються неодноразові атаки, що ставлять під загрозу постачання продовольства й енергоресурсів та глобальні ланцюги постачання", - заявив з трибуни Гутерріш.

Він закликав до припинення воєн у світі, зокрема в Газі, де він підкреслив важливість підходу "дві країни для двох народів" у вирішенні конфлікту.

Окремо Гутерріш окреслив небезпеку глобального потепління для людства й сказав, що ті країни, що найбільше забруднюють довкілля й призводять до змін клімату, мають нести відповідальність у тому, аби боротись із наслідками.

У своїй промові генсек також говорив про небезпеку розвитку штучного інтелекту. Він зазначив, що людство має керувати ШІ, щоб ШІ не контролював людство, й додав, що роботи-вбивці ніколи не мають стати реальністю.