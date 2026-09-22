Зеленський в Нью-Йорку зустрівся із сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з двопартійною делегацією сенаторів США: Джинн Шагін, Дейвом Маккорміком, Шелдоном Вайтгаузом, Крісом Кунсом, Марком Келлі, Річардом Блюменталем і Пітером Велчем.

Зеленський подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за закон Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії. Як повідомляє Офіс Зеленського, він також розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які 22 вересня обговорюватиме під час запланованої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Сенатор Річард Блюменталь назвав зустріч "надихаючою". Він "вдячний за нові санкції проти Росії та сподівається на протиповітряну оборону та прогрес у питанні Starlink, - написав сенатор в мережі Х. - Ми повинні швидко й рішуче впровадити закон про санкції, придушуючи воєнну машину Путіна, скорочуючи доходи від продажу Росією нафти та газу. Китай та Індія є провідними покупцями".

Блюменталь додав: "Зіштовхнувшись із жорстокими бомбардуваннями та довгою холодною зимою, Україні потрібен Starlink, щоб точно визначити та знищити російські ракети до їхнього запуску, а також перехоплювачі Patriot, наявні в арсеналах США та інших країн, таких як Саудівська Аравія".

Нагадаємо, Зеленський повідомив про заплановану зустріч із Трамом на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.