Зустріч Зеленського і Трампа: шанс посилити тиск на Путіна чи складний дипломатичний виклик

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трам зустрінуться на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив український глава держави у мережі Х, додавши, що "ця зустріч може багато що змінити".

"Щойно поспілкувався з Президентом Трампом. Важлива розмова, ми обговорили чимало питань. Домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Є дипломатична динаміка", - повідомив Володимир Зеленський, який очолить українську делегацію на 80-тій Генасамблеї ООН, що відкривається цього тижня у Нью-Йорку.

Президент України проанонсував, що між сторонами "є ідеї щодо кроків із деескалації та вирішення фундаментальних питань безпеки: енергетичної та продовольчої безпеки, а також захисту людського життя. Ми працюємо разом з американською командою і готові до справді серйозних кроків".

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 21 вересня, заявив, що "безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити", додавши, що Росія "втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального".

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор називає зустріч Зеленського з Трампом дуже важливою, як ще одна можливість переконати президента США, аби він посилив тиск на Путіна.

"Для президента Зеленського це стане нагодою наголосити на тому, наскільки важливою для США є перемога України. Тож це важлива можливість", - зазначив колишній посол.

Окрім цього, Тейлор рекомендує президенту України переконати Дональда Трампа, аби він повною мірою скористався законом про санкції проти Росії, який був ухвалений минулого тижня.

"Президент Трамп має нагоду ввести в дію новий законодавчий акт, ухвалений Палатою представників і Сенатом переважною більшістю голосів. Цей законопроєкт отримав потужну двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу; він передбачає запровадження жорстких санкцій проти країн, що купують російську нафту, а також спрямований проти російських олігархів. Він також стосується осіб, які намагаються уникнути санкцій, і спрямований проти так званого "тіньового флоту". Президент Трамп має можливість реалізувати цей закон. Зі свого боку, президент Зеленський може аргументовано пояснити, наскільки важливо чинити тиск на Путіна задля завершення цієї війни", - аналізує Вільям Тейлор.

Президент Трамп підписав законопроект Ґрема, який передбачає санкції щодо Росії та Ірану, у пятницю, 18 вересня.

Аналітик із питань міжнародних відносин Майкл Боцюрків, колишній речник ОБСЄ, в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки сказав, що очікує на складний для президента Зеленського візит до Нью-Йорка.

На його думку, у країнах Заходу все частіше лунають питання щодо корупційних скандалів в Україні, і президенту України доведеться на них відповідати.

"Треба згадати про корупційні скандали. Я багато про це чую в різних країнах від звичайних водіїв "Убер" до високих посадовців - всі кажуть: “Що в дідька робиться? Є великі корупційні скандали”. Тиск (від виборців – ред.) на західних лідерів щодо ресурсів зростає, і все складніше пояснити виборцям, чому треба мільйони і мільярди давати Україні. Я не заздрю Зеленському, але він найкращий кандидат для цієї роботи", - аналізує Боцюрків.

Колишній речник ОБСЄ також рекомендує президенту України під час візитів закордон брати з собою перекладача, щоб не потрапити у дипломатачну пастку.

"Перше, що Зеленський має зробити - це взяти з собою перекладача. Ми всі в Торонто погоджуємося, що події в Овальному кабінеті минулого року були не на користь Зеленському, бо він вирішив не брати перекладача".

У статті використані матеріали з інтерв'ю журналістки Української служби Голосу Америки Оксани Бедратенко.



