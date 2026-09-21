Трамп: Росія втратила контроль над своєю дизельною галуззю, цю безглузду і нескінченну війну треба припинити

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю дизельною галуззю, і закликав до закінчення російської війни в Україні.

"На жаль, через війну з Україною Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. Значну частину її нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано, і вони - принаймні тимчасово - виведені з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Страждає весь світ, адже щомісяця гине 25 тисяч людей - переважно військових. Яка шкода!" - написав Трамп у мережі Truth Social.

Днями президент Трамп заявив про те, що Росія та Україна домовились не завдавати ударів по об'єктах енергетики, а також назвав російську війну проти України основною причиною зростання світових цін на дизель.

Минулого тижня ціни на дизельне пальне у США в понеділок подолали рекордну позначку.

Міжнародна агенція енергетики ІЕА у звіті від 11 вересня пов'язала зростання цін як із обмеженням на перевезення пального через Ормузьку протоку, так і з посиленням ударів України по російських НПЗ.

За даними S&P, брак дизелю на світових ринках практично рівною мірою пов'язаний із ситуацією на Близькому Сході та з обмеженням експорту з Росії. Нестабільність на Близькому Сході фактично зупинила експорт нафтопродуктів з регіону, на відміну від нафти, яка має експортні шляхи, йдеться в аналізі.

Українські удари вразили 80% російських нафтопереробних заводів, зазначають аналітики S&P. Це спонукало Росію ввести заборону на експорт дизелю до 30 вересня.