Трамп: Україна та Росія домовились не бити по енергетиці

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Росія та Україна домовились не завдавати ударів по об'єктах енергетики.

"Україна погодилась не завдавати ударів по російських цілях енергетики, - написав Трамп у дописі на платформі Truth Social. - Росія погодилась робити так само!"



Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у намірах Росії "дотримуватись будь-якої домовленості".

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", - написав український президент у Telegram.

Напередодні президент США назвав російську війну проти України основною причиною зростання світових цін на дизель.

У неділю Трамп закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах, що, за його оцінками, посилює зростання цін на дизельне пальне.

Ціни на дизельне пальне у США в понеділок подолали рекордну позначку в 6,23 дол. за галон, згідно з AAA.

Американський президент вважає, що до зростання цін насамперед призвела саме російська війна. "Світові ціни на дизель в основному спричинені війною Росії/України, а не Іраном", - додав Трамп у соцмедійному дописі.

Міжнародна агенція енергетики ІЕА у звіті від 11 вересня пов'язала зростання цін як із обмеженням на перевезення пального через Ормузьку протоку, так і з посиленням ударів України по російських НПЗ.

Згідно з даними S&P, брак дизелю на світових ринках практично рівною мірою пов'язаний із ситуацією на Близькому Сході та з обмеженням експорту з Росії.

Нестабільність на Близькому Сході фактично зупинила експорт нафтопродуктів з регіону, на відміну від нафти, яка має експортні шляхи, йдеться в аналізі.

Українські удари вразили 80% російських нафтопереробних заводів, зазначають аналітики S&P. Це спонукало Росію ввести заборону на експорт дизелю до 30 вересня.

Наприкінці серпня Росія продовжила заборону на експорт дизеля до 30 вересня, щоб стабілізувати російський ринок пального, заявили в уряді РФ.

"Хоча Росія попросила свої НПЗ працювати більше, вони не мають можливості компенсувати втрати постраждалих НПЗ", – заявив Ден Еванс, голова досліджень ринків пального CERA S&P.