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Уряд США пов'язує ріст цін на дизель з ударами України по російських НПЗ, що тривають

В понеділок Зеленський підтвердив нові удари по російських НПЗ. Архівне фото: дим з нафтопереробного заводу в Москві, РФ, після удару українського дрона, за повідомленням влади РФ, червень 2026
В понеділок Зеленський підтвердив нові удари по російських НПЗ. Архівне фото: дим з нафтопереробного заводу в Москві, РФ, після удару українського дрона, за повідомленням влади РФ, червень 2026

Українські удари по нафтопереробних заводах перетворили Росію з експортера на імпортера бензину і стали "основною причиною" зростання цін на дизельне пальне у США. Такими оцінками поділився міністр енергетики США Кріс Райт.

"На дизель вплинуло багато факторів, але єдиним найбільшим стало руйнування Україною російської нафтопереробки", – заявив Райт в інтерв'ю CNN в неділю.

Американський посадовець зауважив, що Росія була суттєвим експортером дизеля. "Сьогодні вони заборонили експорт дизеля. Китай також суттєво придушив експорт дизелю."

В той же день в коментарі іншому телеканалу – CBS – Райт зазначив: "Ситуація з дизелем становить виклик, бо російські нафтопереробні заводи зазнали значних пошкоджень". Журналістка CBS Маргарет Бреннан у відповідь зауважила, що Росія не мусила вдиратись до України, і тоді б вона могла експортувати нафтопродукти.

Українські удари вразили 80% російських нафтопереробних заводів, зазначають аналітики S&P.

В понеділок президент України Володимир Зеленський підтвердив нові удари по російських НПЗ. "У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані..." – йдеться у дописі Зеленського у Facebook.

Наприкінці серпня Росія продовжила заборону на експорт дизеля до 30 вересня, щоб стабілізувати російський ринок пального, заявили в уряді РФ. "Хоча Росія попросила свої НПЗ працювати більше, вони не мають можливості компенсувати втрати постраждалих НПЗ", – заявив Ден Еванс, голова досліджень ринків пального CERA S&P.

Коментуючи плани адміністрації США із зниження цін на пальне в країні, Райт сказав, що "наразі ми працюємо задля максимального виробництва". "Щодо бензину, дизелю та електрики, шлях до вирішення дефіциту пропозиції, – це наростити пропозицію", – додав посадовець.

Згідно з даними уряду США, нестача нафтопродуктів змусила американські НПЗ працювати з рекордним навантаженням у 98%.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент назвав удари України по російських енергоактивах та конфлікт в Ірані серед причин "енергетичного шоку" у США.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні, бо Україна вирішила, що вони хочуть підірвати російські енергетичні активи та нафтопродукти, і це штовхає ціни на глобальній основі", – заявив Бессент в інтерв'ю Fox News 2 вересня.

Він додав, що другою причиною зростання цін є конфлікт в Ірані і висловив переконання, що після завершення конфлікту ціни на бензин підуть донизу. "Також є конфлікт в Ірані. Конфлікт в Ірані завершиться, і ціни знизяться", – сказав Бессент.

Згідно з даними S&P, нестача дизелю на світових ринках практично рівною мірою пов'язана як з ситуацією на Близькому Сході, так і з обмеженням експорту з Росії.

Нестабільність на Близькому Сході фактично зупинила експорт нафтопродуктів з регіону, на відміну від нафти, яка має експортні шляхи, йдеться в аналізі.

Заяви про вплив війни Росії проти України на ціни на пальне були озвучені на тлі візиту посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва.

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