Бессент пов'язав ріст цін на бензин у США з ударами Києва по нафтових об'єктах РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав дві причини "енергетичного шоку" у США - удари України по російських енергоактивах та конфлікт в Ірані.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні, бо Україна вирішила, що вони хочуть підірвати російські енергетичні активи та нафтопродукти, і це штовхає ціни на глобальній основі", - заявив Бессент в інтерв'ю Fox News 2 вересня.

Він додав, що другою причиною зростання цін є конфлікт в Ірані і висловив переконання, що після завершення конфлікту ціни на бензин підуть донизу. "Також є конфлікт в Ірані. Конфлікт в Ірані завершиться і ціни знизяться", - сказав Бессент.

Відповідаючи на питання про можливу підтримку Ірану з боку Росії та Китаю, посадовець застеріг "будь-кого" від таких дій.

"Ми ведемо повні розмови з будь-ким, хто підтримує режим", - заявив він.

Бессент додав: "Ми всі хочемо, щоб цей конфлікт завершився, і найшвидший шлях до цього, щоб ніхто не підтримував цей режим. Ніхто не має підтримувати цей режим".

Цього тижня Бессент головував на зібранні міністрів фінансів країн G20, що відбулося 31 серпня та 1 вересня в місті Ешвілі Північної Кароліни.

Cеред учасників засідання був міністр фінансів Росії Антон Сілуанов. Російського міністра, однак, не було під час загального фото міністрів. Хоча Росія більше не є членом G7, вона входить до G20.

Відповідаючи на питання ЗМІ 1 вересня Бессент визнав, що участь Сілуанова викликала критику європейських колег, але зауважив, що участь Росії "не вплинула на обговорення", і додав -"якщо обидва борці розійдуться по кутках, то цей жахивий конфлікт ніколи не буде розв'язано".

"Якщо сторони не розмовляють, якщо ми не залучені, як можна щось вирішити?" - зауважив він. В понеділок міністр фінансів США зустрівся з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим. Під час зустрічі Бессент передав Сілуанову, що "війна має завершитись, і ми хочемо мирного результату", заявила заступниця міністра фінансів США Ерін Браун в коментарі виданню Politico.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про участь Сілуанова у засіданні, заявив: "Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин, чому я такий успішний, я ладнаю з усіма".

Участь Сілуанова "викликала значний дискомфорт за столом не лише для Канади, а й для інших присутніх колег", заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зауважив, що зараз не на часі "нормалізувати" стосунки з Росією. "Також проблематично обговорювати чутливі дипломатичні питання з представниками країни, яка веде агресивну війну і щодня вбиває цивільних", - додав він.

За результатами засідання в Ешвілі було видано загальну заяву. Однак, Китай виступив проти пункту, де йдеться, що "країни мають робити кроки зі скасування неринкових заходів та практик, що посилюють дисбаланси". Китай відмовляється визнавати шкоду від "дешевого імпорту", каже Бессент.