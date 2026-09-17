Комісія ООН звинувачує США у можливих воєнних злочинах в Ірані. Білий дім звинувачення відкидає

Комісія зі встановлення фактів Ради ООН з прав людини заявила у четвер, що розслідувала удари 28 лютого по школі та спортивному об'єкту в Ірані та дійшла висновку, що є "достатні підстави" стверджувати, що США несуть відповідальність за дії, які, на їхню думку, є воєнними злочинами.

Білий дім опублікував гостру відповідь на звіт Комісії, назвавши звинувачення проти США "несерйозною нісенітницею" та заявивши, що саме Іран скоює воєнні злочини, а не Сполучені Штати.

Звинувачення проти США стосуються нападу на початкову школу Шаджаре Тайєбех у місті Мінаб, який, на думку Комісії, являв собою невибірковий напад, що спричинив загибель цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином згідно з міжнародним правом.

Посилаючись на "достовірну незалежну інформацію", автори звіту стверджують, що в школі загинуло 157 людей, включаючи 123 дитини.

Американські чиновники неодноразово повторювали, що військові операції проводяться відповідно до права збройних конфліктів.

У відповідь на запит про коментар Голосу Америки заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі в електронному листі написала: "Рада ООН з прав людини нічого не досягла в галузі прав людини, десятиліттями поширюючи несерйозні нісенітниці".

У свою чергу Комісія ООН також стверджує, що іранський режим скоїв злочини проти людяності проти власного народу у відповідь на національні заворушення та протести, що розпочалися наприкінці грудня.

Президент Дональд Трамп заявив, що орієнтовно в результаті придушення протестів Іраном загинуло до 54 000 протестувальників, тоді як Іран повідомив про 3038 смертей. В ООН заявили, що мають "вагомі підстави вважати, що справжні цифри смертей та поранень значно вищі, ніж дані уряду про кількість жертв".

"Єдина сторона в цьому конфлікті, яка скоїла воєнні злочини, — це іранський режим, який убив тисячі власних громадян, вбив американців за кордоном, здійснив терористичні акти в Ормузькій протоці та розпочав невибіркові напади на своїх сусідів у регіоні", — сказала Келлі.

"Президент мужньо гарантує, що ця зловмисна країна ніколи не матиме ядерної зброї, що зробить увесь світ безпечнішим і стабільнішим".

Комісія ООН також дійшла аналогічного висновку щодо удару по спортивному центру в Ламерді. У звіті йдеться, що внаслідок атаки були пошкоджені сусідні житлові будівлі та школа, а також загинули й поранені 22 мирні жителі.

Центральне командування США заявило у березні, що американські війська не завдавали жодних ударів по місту Ламерду того дня.

Президент Трамп заявив у червні, що «ніхто» цілеспрямовано не атакував школу для дівчат в Ірані в лютому, посилаючись на розслідування інциденту. Пентагон відкрив власне розслідування, хоча ще не опублікував жодних висновків.

У відповідь на запит Голосу Америки про коментар щодо роботи правозахисної групи ООН, чиновник Державного департаменту США наголосив, що адміністрація Трампа офіційно вийшла з Ради ООН з прав людини у лютому минулого року.

Чиновник звинуватив Раду у "постійній нездатності підтримувати власні "цінності", оскільки вона просуває антиамериканську риторику та антисемітизм, водночас заспокоюючи репресивні режими, тим самим знущаючись з тих самих "прав", які вона нібито захищає?

"Таким чином, ми не надаємо достовірності висновкам цього звіту", – йдеться в електронному повідомленні чиновника.

"Захист цивільного населення має першорядне значення для США. Ми звертаємося до Військового міністерства щодо конкретних питань щодо операцій США", – додав чиновник.

Правозахисна група ООН стверджує, що майже три десятки запитів на інформацію від уряду Ірану залишилися без відповіді, як і запити до уряду США у червні щодо інформації та зустрічей з посадовцями.