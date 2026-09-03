Іран атакує Кувейт з повітря

Іранські сили вранці в четвер завдали ракетних та безпілотних ударів по Кувейту, продовжуючи хвилю ударів по країнах регіону після атак США по Ірану на початку цього тижня.

Вже другий день поспіль Іран атакує Кувейт. Міністерство закордонних справ Кувейту засудило напади назвавши їх "повторними жахливими актами агресії з боку Ірану".

Бахрейн, Йорданія, Катар та Об’єднані Арабські Емірати в четвер оприлюднили заяви, в яких засудили напад Ірану на Кувейт.

Цього тижня США завдали ударів по Ірану у відповідь на те, що Сполучені Штати назвали агресивними діями Ірану в Ормузькій протоці. Після цього Іран завдав авіаційних ударів по Кувейту, Бахрейну та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Пакистан, який відіграє ключову роль у спробах домовитися про припинення конфлікту, заявив у середу, що його зусилля, спрямовані на досягнення миру, триватимуть.

"Ми все ще налаштовані позитивно і вважаємо, що зрештою сторони повернуться за стіл переговорів", — заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі.

Міністерство закордонних справ Єгипту також повідомило в середу, що високопосадовці дипломатичних відомств Єгипту та Катару обговорили необхідність негайно припинити бойові дії між США та Іраном і досягти політичного врегулювання для відновлення безпеки та стабільності в регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у середу, що удари США цього тижня були спрямовані на спроби Ірану відновити радарні та ракетні системи вздовж Ормузької протоки.