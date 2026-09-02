Іран атакує країни в регіоні ракетами та дронами після ударів США

У середу іранські сили здійснили нові ракетні та безпілотні атаки по країнах регіону після ударів США по іранських системах протиповітряної оборони та інших військових системах.

Військові Бахрейну заявили, що успішно перехопили невизначену кількість іранських повітряних атак, тоді як Міністерство закордонних справ країни назвало ці атаки "прямою загрозою життю цивільного населення та небезпечною ескалацією, яка загрожує регіональній безпеці та стабільності".

Військові Кувейту повідомили, що їхня протиповітряна оборона протистояла "ворожим ракетним і безпілотним атакам" з боку Ірану. Пожежники повідомили про пожежу в житловому комплексі в місті Кувейт, спричинену атакою безпілотника.

У Йорданії військові заявили, що протиповітряна оборона збила 10 із 13 балістичних ракет, запущених Іраном, а решта впали у віддалених районах.

А в курдському регіоні Іраку за ніч було збито щонайменше 10 безпілотників.

Від початку конфлікту в лютому, коли США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Тегеран у відповідь неодноразово запускав ракети та безпілотники по сусідніх країнах регіону.

Американські військові заявили, що під час ударів у вівторок було уражено об’єкти, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), зокрема об’єкти протиповітряної оборони та радарні комплекси, морські об’єкти, комунікаційні центри та засоби для встановлення мін.

"Ці удари стали відповіддю на нещодавні спроби КВІР атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці та американських військовослужбовців", — заявило Центральне командування США (CENTCOM).

Іранські ЗМІ повідомили, що внаслідок американського удару було уражено будинок поблизу Ормузької протоки, де святкували весілля. Загинуло щонайменше п’ятеро людей.

Капітан ВМС США Тім Гокінс, речник Центрального командування США, заявив VOA: "Ми знаємо про ці повідомлення, які походять від іранських державних ЗМІ. Американські військові ніколи не ціляться у цивільних, на відміну від КВІР".

На тлі загострення бойових дій президент США Дональд Трамп заявив, що не намагається змусити Іран повернутися за стіл переговорів.

"Мені абсолютно байдуже, чи підпишуть вони угоду, яка для них нічого не варта, — написав Трамп на своїй платформі Truth Social. — Мені набагато більше подобається наша нинішня позиція — ми майже повністю контролюємо Ормузьку протоку, а їхня економіка повністю руйнується. Вони просто проживають те, що неминуче. Коли ж іранський народ повстане та почне боротися?"

Раніше у вівторок він пообіцяв завдати удару по Ірану "на значно сильнішому та вищому рівні", якщо Іран відповість на американські удари, завдані у вівторок.