Центральне командування військ США заявляє про знищення десяти іранських танкерів після нападів на американські військові кораблі

Американські військові заявили в середу, що з 1 вересня було знищено 10 іранських нафтових танкерів, і спростували твердження Ірану про те, що іранські сили завдали ударів по військових кораблях США.

Центральне командування військ США (CENTCOM), заявило, що знищені судна брали участь в тіньовій мережі, що забезпечувала мільярди доларів фінансування для Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), визначеного США терористичною організацією.

За даними CENTCOM, у вівторок у Перській та Оманській затоках було знищено п’ять іранських танкерів після того, як КВІР двічі протягом останніх двох днів атакував корабель ВМС США балістичними ракетами. Ще три танкери були знищені на вихідних, повідомило CENTCOM. Решта два танкери було знищено 1 вересня під час американських військових ударів по об’єктах протиповітряної оборони Ірану, радарних системах, морських об’єктах і засобах мінування, повідомило Голосу Америки Центральне командування військ США.

Іран засудив американські удари по танкерах і завдав ударів балістичними ракетами по Йорданії — одній із країн, де розміщені американські військові бази.

CENTCOM заявив, що твердження Ірану про те, що два есмінці ВМС США, які діяли на Близькому Сході, були уражені, є "повністю неправдивими".

За його словами, американські військові кораблі ухилилися від спроб іранських атак, і жоден американський військовослужбовець не постраждав. CENTCOM також заявив, що удари американських військових булизавдані у відповідь на ці напади.

"Американські сили наказали екіпажам залишити судна до того, як їх було уражено та виведено з ладу, — йдеться в короткій заяві CENTCOM. У командуванні додали: — Іран не має жодних засобів, за допомогою яких міг би захистити ці судна".

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок попередив Тегеран, що Сполучені Штати продовжуватимуть завдавати ударів по іранських нафтових танкерах у відповідь на атаки Ірану на американські військові кораблі.

"Іран продовжує намагатися завдавати ударів по кораблях ВМС США, і щоразу, коли вони це роблять або намагаються це зробити, вони втрачатимуть танекри, і, гадаю, чьогодні ви знову це побачите", - заявив Рубіо під час спікування з журналістами в Колумбії.

Міністерство закордонних справ Ірану в середу засудило американські удари по суднах, назвавши їх "актом агресії".

У своїй заяві Іран попередив, що Сполучені Штати нестимуть відповідальність за наслідки того, що було названо "агресивними та інтервенціоністськими діями в регіоні".

Іран також заявив, що завдав ударів по американських військових об’єктах у Йорданії.

Влада Йорданії повідомила, що її системи протиповітряної оборони відреагували на 20 іранських балістичних ракет, запущених у напрямку території країни, перехопивши 18 із них. Дві ракети впали в безлюдних районах, не призвівши до людських жертв.

"Спеціалізовані групи розпочали охорону та роботи на місцях падіння уламків і фрагментів та вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки прилеглих районів", — йдеться в заяві йорданських військових.

Тим часом британська організація з безпеки морського судноплавства UKMTO повідомила про дві атаки на танкери в Перській затоці в середу.

UKMTO заявила, що один із інцидентів стався приблизно за 28 морських миль на південний схід від Ель-Фау, Ірак, тоді як друга атака сталася за 24 морські милі на північний захід від порту Рашид, Об’єднані Арабські Емірати.

За її словами, обидва танкери були уражені невідомим снарядом.