Президент Трамп каже, що Іран "не має жодного шансу" отримати ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Іран "не має жодного шансу" отримати ядерну зброю. Трамп згадав ядерну програму Тегерана у своєму виступі на заході, присвяченому терактам 11 вересня.

Під час церемонії Трамп також нагородив Президентською медаллю Свободи чоловіка за порятунок щонайменше 10 людей із Всесвітнього торгового центру після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Трамп вручив медаль родині Веллеса Кроутера, біржового трейдера, який у день атак працював у Південній вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Свідки розповідали, що Кроутер кілька разів піднімався до вестибюля на 78-му поверсі будівлі, щоб виводити людей у безпечне місце єдиними сходами, які залишалися доступними. Він загинув, коли будівля обвалилася.

Під час заходу також було представлено фрагмент сталі з веж Всесвітнього торгового центру, у які врізалися пасажирські літаки, захоплені терористами "Аль-Каїди".

"Цей понівечений шматок сталі, який сьогодні знаходиться тут, на Еліпсі, нагадує нам, що Америка благословенна силою, яку не може поглинути жодна пожежа, яку не здатне перемогти жодне зло і яку не може знищити жоден терор", — сказав Трамп.

У своїй промові Трамп звернувся до теми Ірану і заявив, що Іран "дуже сильно покарали" американські військові, і схвально відгукнувся про морську блокаду Ірану, яка є частиною американської кампанії тиску.

"Ми ніколи не забудемо безсмертних героїв 11 вересня 2001 року. І я скажу вам, що прямо зараз ми ведемо боротьбу, тому що маємо певну державу, яка хотіла отримати ядерну зброю", — сказав президент.

"Вони були дуже близькі до її отримання. А тепер у них немає жодного шансу її отримати. У них ніколи не буде ядерної зброї. В Ірану не буде ядерної зброї", — додав він, виступаючи поблизу Білого дому.

Також у вівторок Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти авіаційного сектору Ірану. Санкції відповідають зусиллям Вашингтона з економічної ізоляції Ірану та тиску на режим із метою змусити його до переговорів щодо ядерної програми, а також гарантувати свободу судноплавства через Ормузьку протоку.

Сполучені Штати визнали Іран державою-спонсоркою тероризму у 1984 році, а Трамп неодноразово заявляв, що одним із ключових завдань США є недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), загальний запас збагаченого урану в Ірані станом на 13 червня 2025 року становив 9 874,9 кг, відповідно до інформації, наданої Іраном. До цього входили 440,9 кг урану, збагаченого до рівня 60%; це значно ближче до збройового рівня збагачення, ніж звичайне паливо для реакторів.

У понеділок МАГАТЕ заявило, що не може перевірити стан ядерних матеріалів і об’єктів Ірану, оскільки Тегеран не надав необхідної інформації та доступу.

Останній раз агентство мало доступ до запасів збагаченого урану в Ірані 12 червня 2025 року — за день до того, як Ізраїль розпочав удари по Ірану. 22 червня минулого року іранські ядерні об’єкти атакували американські бомбардувальники B-2 під час операції Midnight Hammer, яку Трамп охарактеризував як таку, що "повністю знищила" ядерні об’єкти країни та відкинула її ядерну програму назад.

Тим часом Міністерство фінансів США заявило, що внесло до санкційного списку 36 осіб та об'єктів за підтримку авіаційного сектору Ірану, який, за твердженням відомства, режим використовує для переміщення зброї, персоналу та незаконних вантажів.

Міністерство фінансів внесло до санкційного списку 27 іранських авіакомпаній, а також інших постачальників послуг і торгових агентів, яких звинувачують у наданні послуг авіакомпанії Mahan Air — іранській авіакомпанії, внесеній до санкційного переліку у 2011 році через її ймовірну підтримку "терористичної діяльності" Ірану.

За даними Міністерства фінансів США, нові санкції також спрямовані проти підставних компаній, іноземних посередників і прихованих маршрутів перевалки, які Іран використовує для отримання літаків американського походження та чутливих технологій.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) також призупинило дію трьох дозволів, пов’язаних з авіаційною діяльністю Ірану, які дозволяли здійснювати польоти над територією Ірану, а також дозволяли неамериканським авіакомпаніям виконувати польоти до Ірану на комерційних літаках американського походження або літаках, що перебувають під контролем США, йдеться в заяві. Постраждалим сторонам надано короткий перехідний період, який завершується 23 вересня. Заходи також стосуються постачальників вантажних авіаційних послуг і генеральних торгових агентів, які обслуговували міжнародні рейси Mahan Air.

"Нехай це стане попередженням для всіх, хто веде бізнес із авіакомпаніями Ірану, — усі вони сьогодні потрапили під наші санкції: ви ризикуєте бути відключеними від глобальної фінансової системи", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.