Пентагон: Європа має готуватись роками забезпечувати оборонні потреби України

Заступник очільника Пентагону Елбридж Колбі висловив підтримку закупівлям американської зброї на підтримку України і закликав європейських союзників готуватись підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Союзники "мають бути готові до тривалого конфлікту, і до того, що потреби України треба буде забезпечувати місяцями та роками наперед", заявив Колбі на відкритті засідання Міжнародної контактної групи з оборони України 8 вересня.

Колбі підтримав функціонування програм PURL та JUMPSTART, які дозволяють союзникам спільно інвестувати у закупівлі американської зброї та інших оборонних товарів і послуг для України.

Сьогодні ж Європа погодилась надати Україні виняток з правила "купуй європейське" і використати для України понад 3 млрд дол. кредиту на закупівлю необхідного для американських систем Patriot.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у спільній заяві привітали це рішення ЄС.

"Наступний транш обсягом 3,2 млрд дол. дозволить Україні краще захистити небо від російських невибіркових атак", - додала посадовиця.

Україна просила союзників надати 300 ракет-перехоплювачів для Patriot і 500 ракет класу "повітря-повітря", фінансування на безпілотники. Про це в переліку інших потреб заявив міністр оборони України Євген Хмара під час засідання Міжнародної контактної групи.

Відкриваючи засідання, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг оголосив про надання 100 мільйонів фунтів для зміцнення протиповітряної оборони України. Допомога "допоможе швидко доставити засоби перехоплення повітряних цілей цієї зими", заявив посадовець . Допомога включатиме закупівлю ракет для Patriot в рамках програми PURL.

Британський посадовець також заявив, що Україні незабаром надійдуть "ще тисячі дронів" від Великої Британії та снаряди, що будуть доставлені за фінансової допомоги Німеччини, Данії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції.

Німеччина також оголосила про надання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Програма військових закупівель "Пріоритизованого переліку потреб України" (PURL), створена влітку 2025 року, передбачає закупівлі американської зброї для України. Згідно з програмою, Україна визначає пріоритетні потреби, європейські країни, Канада та Японія надають кошти, а американська військова промисловість забезпечує поставки.

Згідно із заявою Столтенберга, за минулий рік союзники по НАТО надали понад 10 мільярдів доларів до програми PURL та на закупівлю американських військових товарів для України.

Колбі закликав Європу зміцнити захист власного континенту і назвав два пункти, які могли б забезпечити "постійну підтримку України та прискорити власне переозброєння".

- "Європа має продовжити і за потреби збільшити підтримку нагальних бойових вимог через PURL", - заявив Колбі.

- Американський посадовець закликав Європу збільшувати інвестиції до власної виробничої бази, щоб підтримати "як довгострокове відновлення українських сил, так і власні потреби Європи". "Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати це через JUMPSTART", - запевнив посадовець.

"Спільна міжнародна програма для України" (JUMPSTART) була створена в 2022 році, щоб замінити пряму підтримку з бюджету США спільним інвестуванням від союзників.



"Ми дозволяємо союзникам та партнерам закуповувати виключні можливості для України, включаючи протиповітряні ракети-перехоплювачі", - наголосив Колбі.

36-те засідання Контактної групи відбулося 8 вересня під головуванням Великої Британії та Німеччини.