Атака на телеканал у Києві. Комітет із захисту журналістів закликає притягнути Росію до відповідальності

Комітет захисту журналістів (CPJ) “нажаханий” нападом Росії на приміщення телеканалу “Ми – Україна” у Києві, і закликає міжнародну спільноту притягнути Росію до відповідальності за її злочини проти журналістів.

Про це в коментарі Голосу Америки заявила Фіона О’Браєн, регіональна директорка CPJ у країнах Європи та Центральної Азії. “Ньюзрум – це цивільний об'єкт, а журналісти – цивільні особи згідно з міжнародним правом: вони ніколи не повинні ставати ціллю” – наголосила О’Браєн.



Атака на приміщення “Ми – Україна” сталася зранку 8 вересня. Російський дрон влучив у будівлю в той час, як в ньюзрумі працювали журналісти, а телеканал був у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини". Шестеро співробітників отримали поранення.

Впродовж усієї війни ми спостерігаємо акти російської агресії проти медіа, оскільки Кремль прагне контролювати наратив

Це вже другий удар по приміщенню телеканалу "Ми – Україна”. 20 серпня вибухова хвиля пошкодила вікна. Під час російської атаки 6 липня пошкодження зазнало приміщення 5 каналу. Комітет захисту журналістів задокументував багато випадків ударів по медійній інфраструктурі за час повномасштабної війни Росії проти України.

У Комітеті кажуть, що атака 8 вересня – не окремий інцидент, а частина послідовних російських дій.

“Впродовж усієї війни ми спостерігаємо акти російської агресії проти медіа, оскільки Кремль прагне контролювати наратив” – каже Фіона О’Браєн.



За даними Комітету захисту журналістів, від початку повномасштабного вторгнення Росії, понад 20 журналістів були вбиті в Україні через їхню роботу.

“Цей напад підкреслює, наскільки небезпечно висвітлювати новини в Україні – чи то поблизу лінії фронту, чи в Києві” – наголосила Фіона О’Браєн. За її словами, журналісти в Україні демонструють величезну мужність і стійкість, але така тривала робота під надзвичайним тиском виснажує фізично та емоційно.

“Міжнародна спільнота – каже О’Браєн, – повинна притягнути Росію до відповідальності за її злочини проти журналістів і зробити все можливе для підтримки незалежних ЗМІ в Україні – не лише словами, а й ресурсами та фінансуванням. Їхня роль у документуванні війни та інформуванні нас усіх є надзвичайно важливою”.

Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists, CPJ) – це незалежна американська некомерційна організація, що базується в Нью-Йорку та захищає свободу слова й права журналістів у всьому світі.

Повномасштабна війна Росії проти України забрала життя журналістів не лише під час виконання професійних обов'язків. За даними Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, за час повномасштабної війни 10 медійників і медійниць стали цивільними жертвами російських атак поза роботою, і ще 125 представників медіа мобілізувалися і загинули під час військової служби.