Канада ввела мита на товари зі США. Напруга у торговельних відносинах двох країн зростає

У вівторок Канада запровадила мита на імпорт американських товарів на суму близько 20 мільярдів доларів США у відповідь на аналогічні мита, запроваджені США минулого місяця щодо канадської продукції.

Мита поширюються на американську сталь, побутову техніку, одяг, косметику та сільськогосподарське обладнання за ставками від 15% до 50%.

Канадські посадовці заявили, що мита відповідатимуть за ставками і обсягами поставок, митам, які Сполучені Штати запровадили щодо таких канадських товарів, як молочна продукція, вино, меблі, цемент та хокейне спорядження.

Це останній епізод у триваючому протистоянні між сусідніми країнами, яке також включало припинення торговельних переговорів у серпні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада "обкрадає Сполучені Штати" у питаннях торговельної політики, тоді як прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав американські мита "необґрунтованими та неспровокованими".

Канада є другим за величиною торговельним партнером США після Мексики.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари, зокрема вино, цемент, молочну продукцію, меблі, спортивне обладнання та одяг. Трамп також пообіцяв із січня запровадити 50-відсоткові мита на канадські автомобілі та автозапчастини.

У понеділок Трамп заявив, що канадському виробнику літаків Bombardier не слід дозволяти продавати свої літаки у Сполучених Штатах.