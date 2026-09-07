МАГАТЕ: Іран не дає доступу до ядерних матеріалів

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило в понеділок, що не може перевірити стан ядерних матеріалів і об’єктів Ірану, оскільки Тегеран не надав відповідної інформації та доступу.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликає Іран долучитись до "серйозного діалогу" задля дипломатичного врегулювання та співпраці. США та європейські союзники домагаються передачі на розгляд Ради Безпеки ООН питання про можливі заходи проти Ірану, зокрема запровадження санкцій.

"Агентство не отримувало ані інформації про стан заявлених ядерних матеріалів чи об’єктів, ані доступу для проведення перевірок безпосередньо на місцях протягом цього звітного періоду", — заявив Гроссі в понеділок після виступу на засіданні Ради керуючих агентства у Відні, Австрії.

Попередній квартальний звіт МАГАТЕ щодо Ірану було оприлюднено на початку червня.

"Нестача інформації та нездатність проводити перевірки становлять серйозну проблему з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї. Це необхідно усунути якомога швидше", — написав він у дописі на X, додавши: "Повернення до дипломатії та переговорів вкрай необхідне: це єдиний спосіб отримати довгострокові гарантії того, що Іран не набуде ядерної зброї".

Окремо спілкуючись із журналістами, Гроссі закликав Іран розпочати діалог із МАГАТЕ. За його словами, цей процес "сприятиме миру, а не війні".

"Якщо Іран вступить із нами в серйозний діалог, якщо ми зможемо отримати доступ, розглянути питання його безпеки та конфіденційності, я впевнений — і можу вам гарантувати, — що це матиме дуже, дуже позитивні наслідки й дозволить іншим переконатися, що діє певний процес", — сказав він журналістам.

Востаннє агентство отримувало доступ до запасів збагаченого урану в Ірані 12 червня 2025 року — за день до того, як Ізраїль розпочав удари по Ірану. Згодом 22 червня ядерні об’єкти Ірану атакували американські бомбардувальники B-2 в межах операції Midnight Hammer. Президент США Дональд Трамп заявив, що ці удари "повністю знищили" ядерні об’єкти країни та відкинули її ядерну програму назад.

Трамп заявив, що головною метою його адміністрації є недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив у понеділок, що його країна вживатиме відповідних заходів, якщо ядерний наглядовий орган ООН ухвалить резолюцію про передачу цього питання до ООН.

"Ісламська Республіка Іран неодмінно вживе необхідних заходів у відповідь на будь-які необдумані дії трьох європейських країн [Великої Британії, Франції та Німеччини] та Америки", — сказав він журналістам у понеділок.

Багаї звинуватив США та Ізраїль у військових діях проти ядерних об’єктів Ірану, через які МАГАТЕ не може отримати доступ до цих об’єктів.

США запровадили морську блокаду Ірану та здійснюють економічний тиск, щоб змусити режим вести переговори щодо своєї ядерної програми та гарантувати безпечний прохід морського транспорту через Ормузьку протоку.

"Критично важлива місія, яку виконує наш Військово-морський флот, полягає не лише в супроводі суден назовні, а й у тому, щоб не допустити вивезення іранської нафти чи будь-яких інших експортних товарів. Це дуже важливо для економічного тиску на Іран. Вони або змінять свій режим, або змінять політику свого режиму", — заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі ABC News у програмі This Week.

"Іран, озброєний ядерною зброєю, є екзистенційною загрозою не лише для регіону, а й для світової економіки".

Американські військові заявили в неділю, що станом на 6 вересня вони перенаправили 92 комерційні судна, вивели з ладу три та піднялися на борт двох для забезпечення дотримання морської блокади США іранських портів.

У понеділок Іран повідомив, що переговори з Оманом щодо нового судноплавного маршруту через протоку просуваються. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив державному телебаченню, що найближчими днями буде оголошено про створення нової зони з обмеженим доступом. Дві країни вже кілька тижнів ведуть переговори щодо управління протокою, хоча про прорив в переговорах не повідомлялося.

Між Сполученими Штатами та Іраном триває конфлікт щодо контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою, а протистояння загострюється й переростає в атаки на військові кораблі та нафтові танкери.