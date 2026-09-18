Президент Трамп підписав законопроєкт Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії

Президент Дональд Трамп у п’ятницю підписав законопроєкт Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану. Раніше він був хвалений в Сенаті та Палаті Представників. Після підписання президентом закон вступає в дію миттєво.

Напередодні, після схвалення законопроєкту Конгресом, представники обох партій на спільній прес-конференції закликали президента підписати документ, заявивши, що він може покласти край війні Росії проти України.

Закон допоможе президенту Трампу у його зусиллях закінчити війну Росії проти України, заявила сенторка-республіканка Дарлін Ґрем - сестра автора законопроєкту покійного сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема. Сенатор-республіканець Майк Маккол запевнив, що цей законопроєкт паралізує російську економіку і нарешті примусить Путіна сісти за стіл переговорів. Сенатор-демократ Річард Блументаль підкреслив, що цей законопроєкт не лише накладає на Росію ціну за війну в Україні, а й забезпечує захист американських національних інтересів і спільних цінностей.

Прийняття Конгресом цього законопроєкту раніше привітали і європейські партнери США.

«Ухваливши законопроєкт Ґрема, Конгрес США надсилає потужний сигнал - будь-яке джерело доходів, що живить її війну проти України , відтепер може потрапити під санкції США. Я вітаю цей крок, спрямований на посилення тиску задля завершення війни, яку веде Росія», - написав у себе в мережі Х міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадепгул.

Президентка Єврокомії Урсула Фон Дер Ляєн заявила, що ЄС повинен продовжувати тиск на Росію, вживаючи всіх можливих заходів для послаблення її воєнної машини.

«Ухвалення Палатою представників США законопроєкту Ґрема є чітким сигналом. Мій друг, сенатор Ґрем, був переконаний, що цілеспрямовані та скоординовані дії по обидва боки Атлантики можуть відіграти вирішальну роль у завершенні війни. Сподіваюся, що цією важливою можливістю скористаються заради миру», - написала в мережі Х Фон Дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський напередодні назвав законопроєкт "надзвичайно сильним інструментом", який може зупинити війну.

У Кремлі заявили, що нові санкції США проти Росії ускладнять переговори щодо завершення війни Росії з Україною.

Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних установ, військових організацій, великих банків та інших фінансових установ, а також державних енергетичних компаній. Це також розширить санкції на організації, які допомагають Росії уникнути існуючих обмежень, включаючи так званий "тіньовий флот" танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти.

Законопроєкт також передбачає запровадження "вторинних санкцій" і додаткових мит на іноземні країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.