Закон США про санкції проти Росії допоможе змусити Путіна завершити війну - конгресмени

Законопроєкт про санкції проти Росії допоможе президенту Трампу у його зусиллях закінчити війну Росії проти України. Про це під час пресконференції після схвалення законопроєкту в Палаті представників заявила сенторка-республіканка Дарлін Ґрем - сестра автора законопроєкту покійного сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема.

«Ліндсі вірив, що цей закон, над яким він працював понад рік, зможе досягти цієї мети (закінчення війни) шляхом економічного тиску на Путіна та шляхом примусу його партнерів переглянути їхні стосунки з Росією». Я певна, що закріплені в цьому законі санкції зможуть зробити це та посилять переговірну перевагу президента для досягнення тривалого миру», - заявила сенаторка.

Палата представників схвалила законопроєкт Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану у середу ввечері.

За проголосували 262 конгресмени, проти – 159. Серед тих, хто підтримав законопроєкт, – 203 республіканці, 58 демократів і один незалежний. Раніше документ пройшов схвалення Сенату. Тепер законопроєкт надіслано на підпис президенту Дональду Трампу.

Співавтор законопроєкту сенатор-республіканець Майк Маккол під час двопартійної та обопалатної пресконференції назвав затвердження законопроєкту в Палаті представників чудовим днем для України та демократії.

«Цей законопроєкт паралізує російську економіку і нарешті примусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він примусить американських противників, не лише Росію, але Китай та Іран, страждати через їхню скоординовану агресивну кампанію»

Конгресмен-демократ Стені Гоєр підкреслив, що причиною повномасштабної війни 2022 року стала слабка відповідь партнерів України на загарбання Росією Криму у 2014 році.

«Сьогодні Конгрес США зробив двопартійну заяву, що це не може продовжуватися. Конгрес США заявив Путіну та Росії – досить, ми не будемо стояти осторонь та раціоналізувати вашу поведінку. Ні- загибелі українців щоночі, ні – загарбанню Сходу України та Криму», - сказав законодавець.

Конгресмен Гоєр також анонсував, що він разом з однопартійцем, конгресменом-демократом Ґреґорі Міксом, найближчим часом представить законопроєкт, який передбачає «додаткове фінансування на зброю та матеріали для протидії атаці проти України».

Сенатор-демократ Річард Блументаль нагадав - якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде проти Польщі, Молдови, Естонії, Фінляндії, Швеції, і тоді «американські сини та дочки будуть вимушені на полі бою виконувати наші міжнародні зобов’язання в рамках НАТО». Сенатор підкреслив, що цей законопроєкт накладає ціну на Росію та забезпечує захист американських національних інтересів та спільних цінностей.

«Меседж Путіну – ми знаємо ваші цифри. Ваша економіка хитається. Ми задушимо вашу військову машину. Меседж Китаю та Індії – виправте свою поведінку, купуйте газ та нафту деінде. Меседж американському народу – дякуємо за те, що стоїте з Україною».

Разом з тим, Блументаль наголосив, що цього закону недостатньо, і Конгрес повинен продовжувати боротися за додаткову військову та економічну допомогу Україні, а також політичну та моральну підтримку. Він закликав президента Трампа підписати законопроєкт уже найближчим часом та імплементувати його «активно й ефективно».

У разі підписання президентом Трампом цей закон може підштовхнути Путіна припинити війну проти України, вважає Даніель Фрід, колишній координатор із санкційних питань у Державному департаменті, який розробляв санкції США проти Росії після вторгнення в Україну у 2014 році.

«Зараз найкраще було б, щоб Трамп підписав його під фанфари та в оточенні двопартійної групи його прихильників... Знову чітко давши зрозуміти, що він прагне припинити війну, президент може оголосити, що його адміністрація швидко й рішуче впровадить законопроєкт в дію», - пише Фрід у виданні Атлантік.

Цей закон досягне трьох цілей, вважає Фрід: надішле українцям запевнення у підтримці, покаже європейським союзникам, які самі зазнають російської агресії у формі атак безпілотників, вбивств і підпалів, що Сполучені Штати проявляють солідарність зі своїми союзниками, а також надішле сигнал Кремлю припинити зволікати з мирними переговорами.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалений Конгресом США закон про санкції і назвав його «надзвичайно сильним інструментом», який може зщупинити війну.

«Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну», – написав Зеленський.

У Кремлі заявили, що нові санкції США проти російського нафтогазового експорту ускладнять переговори щодо завершення війни Росії з Україною.

Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних установ, військових організацій, великих банків та інших фінансових установ, а також державних енергетичних компаній. Це також розширить санкції на організації, які допомагають Росії уникнути існуючих обмежень, включаючи так званий "тіньовий флот" танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти.

Законопроєкт також передбачає запровадження "вторинних санкцій" і додаткових мит на іноземні країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.