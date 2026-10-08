Сенатори закликали Трампа ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ та фінансової мережі

Сенатори США від обох партій закликали американський уряд застосувати інструментарій нового закону Ліндсі Ґрема, щоб впровадити санкції проти сотень суден тіньового флоту Росії та проти фінансових компаній, які відмивають російські кошти, а також обмежити доступ Москви до технологій подвійного використання, що надходять із Китаю, ОАЕ, Туреччини та інших країн.

Відповідний лист до держсекретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів США Скотта Бессента підписали сенатори Джин Шагін, яка представляє демократів у Комітеті з міжнародних відносин Сенату та Роджер Вікер, республіканець, який очолює Комітет Сенату зі збройних сил.

"Більшість положень закону вступають у дію 18 жовтня і життєво важливо для Державного департаменту та Міністерства фінансів застосувати ці інструменти і перервати потоки доходів та технологій подвійного застосування, які підтримують життя російської воєнної машини", - йдеться у листі сенаторів.

Вони додають: "Кожен день, який проходить без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати військову ескалацію".



Лист видано на тлі ескалації Росією обстрілів української цивільної інфраструктури та міст.

"Воєнні злочини Росії не можна ігнорувати", - написав у Х конгресмен-республіканець Дон Бейкон. Він закликав уряд США ввести санкції та надати протиповітряну оборону. "Вільний світ, включаючи США, відстає", - написав законодавець і відзначив дії Німеччини із наданням ППО Україні.

На початку жовтня Мінфін США ввів санкції проти Мережі А7 - тіньової банківської мережі, пов'язаної з Росією. США звинувачують А7 у тому, що вона допомагає Ірану обходити міжнародні санкції. В рамках санкцій, зокрема, заблоковано токен А7А5, який оперує на основі рубля.

Як повідомляв Голос Америки Українською, у вересні Конгресмени від обох партій Палати представників США також закликали президента Дональда Трампа ввести перші санкції проти Росії за законом Ґрема до 18 жовтня. Підписали заклик Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон.