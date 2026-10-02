Нові санкції США проти Ірану зачепили російську крпитовалюту

Мінфін США ввів санкції проти Мережі А7 - тіньової банківської мережі, пов'язаної з Росією. США звинувачують А7 у тому, що вона допомагає Ірану обходити міжнародні санкції.

У січні 2026 року сама ця організація Мережа А7 заявляла, що обробляла 2000 угод на день на загальну суму, еквівалентну 91,5 млрд дол. , або приблизно 13% міжнародних торгових угод Російської Федерації за 2025 рік .

В рамках санкцій, зокрема, заблоковано токен А7А5.



Токен, що оперує на основі рубля, випустив Old Vector LLC. Ця компанія перебуває під санкціями США з серпня 2025 року.

Цей токен застосовувався, щоб обходити санкції та проводити міжнародні платежі, йдеться в повідомленні Мінфіну США.

У пояснювальній записці американського Мінфіну йдеться, що токени Мережі А7 в основному застосовували як фінансовий місток, захищений від заморозки, щоб перейти у інші більш широко вживані цифрові активи, як-от стейблкоїн Tether (USDT), який потім конвертували у фіатну валюту на вибір клієнта для проведення міжнародних платежів.

Нові санкції "надсилають чіткий сигнал, що якщо ви допомагаєте проводити незаконні фінансові операції для ворогів Америки, ви втратите доступ до американської фінансової системи", каже міністр фінансів США Скотт Бессент.



