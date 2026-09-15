Нові санкції США проти російського ВТБ - це сигнал Китаю, кажуть оглядачі

Цього тижня США знову запровадили санкції проти російського банку ВТБ, тепер в рамках пакета санкцій, спрямованого проти Ірану.

Від січня 2025 року банк ВТБ, одна з найбільших російських фінансових установ, перебуває під санкціями США за діяльність у фінансовому секторі російської економіки, а з лютого 2022 - за те, що банк є підконтрольним, або діє прямо чи опосередковано від імені уряду Росії.

До звинувачень проти ВТБ США додали звинувачення в допомозі в ухиленні від санкцій проти Ірану і підтримці тероризму, повідомили в Державному департаменті США.

"Міністерство фінансів США не потерпить будь-якої підтримки для режиму і продовжить виявляти, показувати і ізолювати тих, хто надає підтримку Ірану", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Держдепі заявляють, що банк відкрив офіси в Ірані, створив банківські зв'язки з підсанкційними іранськими фінансовими інституціями і працював над перерахуванням мільярдів доларів іранських активів.

"Сьогоднішня дія надсилає чіткий сигнал урядам та фінансовим установам, що розглядають можливість подібної домовленості - будь-яка спроба допомогти Ірану ухилитися від санкцій матиме серйозні наслідки, включаючи фінансові обмеження США", - заявили в Держдепі.

Банк ВТБ - єдиний російський банк, який має представництво в Китаї. Аналітики вважають, що ці санкції можуть стати сигналом для Китаю.

"Це гарний месседж", - заявив в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки Макс Мейзліш, аналітик американської Фундації захисту демократій. Він переконаний - цей крок стане сигналом для від Сполучених Штатів до Росії та Китаю - "двох зловмисних діячів, які підтримують один одного і створили екосистему фінансової інфраструктури, яка дозволяє цей рівень співпраці".

Нові санкції націлені чітко на клієнтів ВТБ в Китаї, який є "критично важливим містком" між системою платежів Ірану та Росії з одного боку і міжнародною фінансовою системою з іншого, каже Доусон Лоу консультант Conseil Global Advisors.

В коментарі The Banker Лоу припустив, що США "ніколи справді не хотіли переслідувати великі китайські банки в рамках російської програми, але це - обхідний шлях".

Мейзліш поділяє такі оцінки. Він зазначив, що рішення запровадити додаткові санкції проти ВТБ в рамках програми санкцій проти Ірану свідчить про те, що адміністрація США готова більш активно покладатися на санкції, коли йдеться про Іран, але в контексті російської програми санкції застосовуються менш активно.

"Якщо це сигнал, спрямований на Китай в контексті його підтримки Росії та Ірану, мені здається, що можуть бути знайдені кращі цілі - малі та середні банки Китаю", - додає Мейзліш.

Він, однак, припускає, що поновлення введення санкцій може бути сприйняте як сигнал про те, що ризики, пов'язані з діяльністю ВТБ Банку, зросли.