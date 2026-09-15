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Нові санкції США проти російського ВТБ - це сигнал Китаю, кажуть оглядачі

Банк ВТБ - єдиний російський банк, який має представництво в Китаї. Аналітики вважають - теперішні санкції можуть стати сигналом для Китаю.
Банк ВТБ - єдиний російський банк, який має представництво в Китаї. Аналітики вважають - теперішні санкції можуть стати сигналом для Китаю.

Цього тижня США знову запровадили санкції проти російського банку ВТБ, тепер в рамках пакета санкцій, спрямованого проти Ірану.

Від січня 2025 року банк ВТБ, одна з найбільших російських фінансових установ, перебуває під санкціями США за діяльність у фінансовому секторі російської економіки, а з лютого 2022 - за те, що банк є підконтрольним, або діє прямо чи опосередковано від імені уряду Росії.

До звинувачень проти ВТБ США додали звинувачення в допомозі в ухиленні від санкцій проти Ірану і підтримці тероризму, повідомили в Державному департаменті США.

"Міністерство фінансів США не потерпить будь-якої підтримки для режиму і продовжить виявляти, показувати і ізолювати тих, хто надає підтримку Ірану", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Держдепі заявляють, що банк відкрив офіси в Ірані, створив банківські зв'язки з підсанкційними іранськими фінансовими інституціями і працював над перерахуванням мільярдів доларів іранських активів.

"Сьогоднішня дія надсилає чіткий сигнал урядам та фінансовим установам, що розглядають можливість подібної домовленості - будь-яка спроба допомогти Ірану ухилитися від санкцій матиме серйозні наслідки, включаючи фінансові обмеження США", - заявили в Держдепі.

Банк ВТБ - єдиний російський банк, який має представництво в Китаї. Аналітики вважають, що ці санкції можуть стати сигналом для Китаю.

"Це гарний месседж", - заявив в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки Макс Мейзліш, аналітик американської Фундації захисту демократій. Він переконаний - цей крок стане сигналом для від Сполучених Штатів до Росії та Китаю - "двох зловмисних діячів, які підтримують один одного і створили екосистему фінансової інфраструктури, яка дозволяє цей рівень співпраці".

Нові санкції націлені чітко на клієнтів ВТБ в Китаї, який є "критично важливим містком" між системою платежів Ірану та Росії з одного боку і міжнародною фінансовою системою з іншого, каже Доусон Лоу консультант Conseil Global Advisors.

В коментарі The Banker Лоу припустив, що США "ніколи справді не хотіли переслідувати великі китайські банки в рамках російської програми, але це - обхідний шлях".

Мейзліш поділяє такі оцінки. Він зазначив, що рішення запровадити додаткові санкції проти ВТБ в рамках програми санкцій проти Ірану свідчить про те, що адміністрація США готова більш активно покладатися на санкції, коли йдеться про Іран, але в контексті російської програми санкції застосовуються менш активно.

"Якщо це сигнал, спрямований на Китай в контексті його підтримки Росії та Ірану, мені здається, що можуть бути знайдені кращі цілі - малі та середні банки Китаю", - додає Мейзліш.

Він, однак, припускає, що поновлення введення санкцій може бути сприйняте як сигнал про те, що ризики, пов'язані з діяльністю ВТБ Банку, зросли.

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    Оксана Бедратенко

    Вебредакторка, журналістка, економічна оглядачка Української служби Голосу Америки. Висвітлюю теми міжнародних санкцій, економіки воєнного часу, світові тенденції на ринках нафти та газу, новини фінансової сфери. Пояснюю просто складні теми міжнародних відносин, економіки США, України та світу, як в розлогих статтях, так і в коротких графічних відео.

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