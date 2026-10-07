У США, Європі реагують на обстріл Прилук

Кількість загиблих від російського удару у Прилуках зросла до 20 людей, повідомили в Чернігівській ОДА. Ще 55 осіб дістали травми, серед них — семеро дітей.

За даними ДСНС, вночі Росія випустила по Києву та ще 12 регіонах близько 70 ракет і десятки безпілотників.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що крилата ракета безпосередньо влучила у п’ятиповерховий будинок, коли мешканці спали.

"Сьогодні, як "подарунок" Путіну на день народження, російська армія зруйнувала житловий будинок у Прилуках, — заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, зазначивши, що атака відбулася в день 74-го дня народження президента Росії Володимира Путіна.

"Росіяни хотіли завдати болючого й демонстративного удару. Це був один із найпідліших ударів: загалом 70 ракет, багато з них — балістичні", - додав президент.

Голос Америки звернувся до Білого дому за коментарем щодо удару по Прилуках.

Представник Білого дому повідомив Голосу Америки, що президент США "хоче, щоб цю війну було врегульовано, аби припинились безглузді вбивства".

"Сполучені Штати продовжують прагнути відігравати конструктивну роль, спілкуючись з обома сторонами та працюючи над припиненням війни", — сказав представник.

Європейські посадовці висловили підтримку Україні на тлі нових атак.

"Злочинці в Кремлі вирішили зробити "подарунок на день народження" Путіну - масовану атаку на Україну проти цивільних та цивільної інфраструктури, - написав у Х міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс.

Він застеріг, що при мирних перемовинах варто пам'ятати, що "Росія - це терористична держава, яка не дотримується міжнародного права, або будь-якого закону".

Посолка ЄС в Україні Катерина Мартенова звернулась до російського президента Путіна: "Пане Путіне, чи це те, чого ви хотіли на свій день народження? Люди вбиті уві сні, поранені діти, пошкоджені оселі?" У дописі на Х дипломатка описала події під час російської атаки на Київ, зокрема, гул сирен, падіння уламків, роботу поліції та рятувальників.

Масована атака відбулася на тлі зусиль Вашингтона відновити мирні переговори. У неділю Зеленський заявив журналістам у Києві, виступаючи разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, що американська сторона пропонує провести до кінця жовтня зустріч на технічному рівні у тристоронньому форматі. Він додав, що Київ готовий провести її в Об’єднаних Арабських Еміратах або в іншому місці.

22 вересня президент США Дональд Трамп заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що його адміністрація "дуже тісно працює з лідерами Росії та України, і ми це вирішимо. Це станеться".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що ситуація з досягненням миру не рухається у конструктивному напрямку: "Звісно, ми стежимо за розвитком подій і бачимо, що наразі ситуація рухається не в цьому напрямку".



"Наразі, коли йдеться про Україну, ми зосереджені на завершенні конфлікту, якщо це можливо. Величезні людські втрати викликають глибокий жаль. Якщо ми можемо відіграти якусь роль у припиненні цієї війни, ми хотіли б відіграти конструктивну роль", - заявив головний дипломат США.







