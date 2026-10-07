Продовження TPS, тимчасового захисту для українців, хочуть законодавчо закріпити у США

Проєкт резолюції про подовження дії тимчасового захисту для українців у США зареєстровано в Конгресі.

Про підтримку резолюції вже заявили 39 конгресменів від обох партій. Провідними співавторами стали член підкомітету з питань Європи Палати представників Конгресу США Білл Кітінг від Демократичної партії, а також співголова групи підтримки України в Конгресі Браян Фіцпатрік, республіканець.

Проєкт також надає можливість новоприбулим до США українцям отримати захист TPS.

Згідно з чинним законодавством, дія нинішнього статусу TPS для українців завершується 19 жовтня 2026 року.

За цією програмою захист у США отримали приблизно 101 000 осіб, згідно з даними уряду.

"Українці, які втекли від російської агресії, заслуговують на гідність та повагу в той час, як їхні співгромадяни борються за свободу своєї країни. Понад 100 000 українців отримали статус тимчасового захисту, і Сполучені Штати мусять підтримувати їх, поки вони зможуть безпечно повернутись до своєї країни", - заявив конгресмен Кітінг.

Браян Фіцпатрік закликав уряд Сполучених Штатів "надіслати непохитний сигнал про те, що ми захищаємо ці родини і забезпечуємо їх гідність та безпеку до того часу, коли вони зможуть справді в безпеці повернутись і відбудовувати свою батьківщину".

За продовження захисту виступили і сенатори США. У вересні понад 30 сенаторів у листі, адресованому міністру внутрішньої безпеки США Марквейну Малліну та держсекретарю США Марко Рубіо, закликали продовжити TPS для українців.

Українці на статусі TPS додають майже 2,6 млрд дол. щороку до економіки США і сплачують майже 716 млн податків щороку, йдеться у листі сенаторів.