Понад 30 сенаторів закликали продовжити статус тимчасового захисту TPS для українців у США

Три десятки американських сенаторів, що представляють обидві провідні партії США, закликали уряд продовжити статус тимчасового захисту (TPS) для українців.

В листі, адресованому міністру внутрішньої безпеки Марквейну Малліну та держсекретарю США Марко Рубіо, американські законодавці наголосили, що зупинка програми може змусити тисячі українців повернутись до зони війни.

Українці на статусі TPS додають майже 2,6 млрд дол. щороку до нашої економіки і сплачують майже 716 млн податків щороку

"Теперішні умови в Україні однозначно обґрунтовують продовження дії статусу TPS, - йдеться в листі. - Війна, що триває, викликала гуманітарну кризу, завдала шкоди критичній цивільній інфраструктурі і обмежила доступ до тепла, електрики та медичних послуг. Українці наразі не можуть повернутись додому у безпеку, і допустити завершення дії статусу TPS 19 жовтня 2026 року може надіслати більше сотні тисяч осіб назад до зони воєнних дій".

За цією програмою захист у США отримали приблизно 101 000 осіб, йдеться у листі сенаторів.

Законодавці наголосили на позитивному внеску українців до економіки США. "Українці на статусі TPS додають майже 2,6 млрд дол. щороку до нашої економіки і сплачують майже 716 млн податків щороку", - йдеться у листі.

Сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Мурковські у своєму твіті відзначила, що українці стали "частиною наших громад" на Алясці.

"Ми не повинні змушувати українців, яким ми дозволили в'їхати до США, які перебувають тут законно і роблять внесок до наших громад, повертатись назад у зону активної війни", - написала сенаторка Мурковські у Х.

23 вересня сенатори-демократи Річард Блументаль, Кріс Кунс та сенатори-республіканці Ліза Мурковські та Білл Кессіді подали до Сенату законопроєкт про продовження статусу TPS для українців.

Програма захисту введена після початку повномасштабного вторгнення Росії, 19 квітня 2022 року, має завершитись 19 жовтня цього року. Раніше програму вже поновлювали у квітні 2025 року.