Уряд США посилює боротьбу із пологовим туризмом

Федеральний суд у Меріленді відмовився негайно заблокувати новий президентський указ президента США Дональда Трампа, спрямований проти пологового туризму.

6 серпня президент підписав виконавчий указ, який постановляє не видавати документи, що визнають громадянство США, для дітей, якщо жоден з їхніх батьків не є американським громадянином і якщо "будь-хто з батьків цієї особи здійснив комерційну операцію з метою придбання або отримання громадянства за правом народження для цієї особи або здійснив шахрайську діяльність з метою отримання громадянства, включаючи ... присутність матері особи в Сполучених Штатах або на території Сполучених Штатів для пологів".

Імміграційні неурядові організації оскаржили цей указ, однак окружна суддя Дебора Бордман зазначила, що у позові не було вказано указ Трампа, тож вона не змогла заблокувати його виконання, хоча торік вона постановила призупинити виконання схожого указу президента, спрямованого на обмеження пологового туризму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у перший день перебування на посаді 20 січня 2025 року підписав указ про скасування автоматичної видачі американського громадянства за правом народження. Однак 30 червня 2026 року Верховний Суд визнав указ незаконним.

1 вересня у Комітеті з нагляду Конгресу США відбудеться слухання на тему "Захист американського громадянства: протидія пологовому туризму".

Раніше Державний департамент оприлюднив подробиці стратегії боротьби із пологовим туризмом у США. У закордонному відомстві пояснили, що планують використати "всі можливі засоби", щоб неімміграційні візи видавались винятково за призначенням і не були використані для пологового туризму.

Для запобігання тому, аби вагітні громадянки інших країн їхали до США, щоб їхні діти за правом народження отримали американське громадянство, уряд створив робочу групу - Birth Tourism Prevention Task Force.

робоча група "аналізуватиме дії власників віз у всьому світі, щоб виявити випадки пологового туризму"

Як йдеться у повідомленні Держдепу, робоча група "аналізуватиме дії отримувачів віз у всьому світі, щоб виявити випадки пологового туризму, вжити заходів для анулювання віз тих, хто займається ним або сприяє йому, та ліквідувати мережі, які отримують прибуток від цих зловживань".

Також уряд твердить, що пологовий туризм став прибутковою індустрією, а "посередники іноді рекламують себе як доули, акушерки або захисники здоров'я, відкрито рекламуючи послуги "пологи в США", візовий коучинг та домовленості про перебування в лікарні", а також "деякі підробляють медичні документи або коучинг клієнтів, щоб приховати справжню мету їхньої поїздки та уникнути оплати лікарняних рахунків, використовуючи онлайн-маркетинг, який обіцяє клієнтам "автоматичне громадянство" та "майбутнє без кордонів".

"Американське громадянство не продається. Але складні мережі пологового туризму наживаються на експлуатації американських законів – вони навчають іноземців обходити візову систему США, організовують подорожі та житло, і навіть підробляють документи, і все це для того, щоб іноземні громадяни могли отримати громадянство для своїх дітей", - написав у мережі Х держсекретар Марко Рубіо.

Він повідомив, що за один місяць ця робоча група вжила заходів для скасування понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу.

Наприкінці серпня Держдеп повідомив, що скасував майже 900 віз, пов'язаних з пологовим туризмом.

Відповідно до 14-ї поправки до Конституції США, американське громадянство гарантоване будь-якій дитині, народженій на території країни.

Подорож до Сполучених Штатів під час вагітності сама по собі не є незаконною. Юридичне питання полягає в основній меті мандрівниці та в тому, чи правдиво вона її представляє, нагадує Newsweek.

Наразі майже кожна дитина, народжена у США, незалежно від громадянства батьків, отримує американське громадянство. Винятки становлять, зокрема діти, народжені в США від іноземних дипломатів, та деякі окремі випадки.

Офіційних даних про кількість іноземців, які приїжджають до США з метою народження дітей та отримання громадянства для них, або про витрати для платників податків, немає, зазначає Reuters.

Центр імміграційних досліджень (Center for Immigration Studies) у своєму аналізі 2020 року оцінив, що протягом року між 2016 та 2017 роками до США з метою пологового туризму приїхало 20-25 тисяч жінок. У 2025 році в США було зареєстровано 3,6 мільйона пологів.