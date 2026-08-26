У Держдепі пояснили плани скасувати до 200 тисяч віз

Адміністрація президента Трампа заявила, що США готові скасувати до двохсот тисяч віз, які були надані іноземцям. Про це Білий дім повідомив у мережі Фейсбук і поширив статтю видання AP, де мовиться, що скасувати туристичні та бізнес-візи можуть для людей, які подали заявки на отримання притулку у США.

"Найближчими тижнями Державний департамент США оголосить про скасування так званих віз B1 та B2, які були видані з 2016 по 2026 рік, власники яких шукали притулку або зараз подались на притулок. ... Ці дії будуть вжиті у координації з Міністерством внутрішньої безпеки", - повідомляє AP, посилаючись на документи Держдепу та двох американських посадовців.

Речник Державного департаменту США Томас Піготт в інтерв’ю NPR 26 серпня заявив, що скасовуючи візи, США прагнуть скоротити рівень заявок на отримання політичного притулку, які спираються на неправдиві свідчення.

"Головна мета — скоротити рівень шахрайства, переконатися, що коли люди повідомляють нам щось під час подання заявки на візу, що вони, перебуваючи тут, дотримуються умов цієї візи. Один з таких прикладів, це якщо хтось подає анкету на туристичну або бізнес візу, ця віза є тимчасовою, її надають з чітким очікуванням, що людина повернеться назад додому. Отже, якщо вони приїжджають до США і розповідають щось інше, а подаються на статус постійного перебування, це вказує на те, що посадовця у консульстві неправдиво інформували, і тому це може бути підставою для розгляду цього питання і рішення, чи доречно скасувати цю візу", - сказав речник Держдепу у прямому ефірі NPR.

"Якщо ви маєте намір неправдиво презентувати себе перед Сполученими Штатами, це матиме наслідки", - зазначив Томас Піготт.

При цьому він додав, що Міністерство внутрішньої безпеки США продовжуватиме розглядати заявки про надання притулку.

"Ми бачимо велику кількість необґрунтованих заяв про надання притулку", сказав Піготт, тож якщо в шукачів притулку є туристична або бізнес-віза, її можуть визнати недійсною.

"Якщо хтось перебуває тут за короткостроковою візою, але виявляє бажання залишитися тут назавжди, то ця короткострокова віза більше не відображає фактичного бажання цієї особи перебувати тут", - каже посадовець головного дипломатичного відомства США.

Крім того, скасувати візи планують для осіб, які вчинили злочинні дії, додав Томас Піготт: "Значна частина нашої діяльності з візами пов'язана з анулюванням віз у людей, які здійснюють кримінальну діяльність, включаючи керування транспортним засобом у нетверезому стані, напади та крадіжки. І, звісно, ми перевіряємо тих, хто порушує закон, підриваючи нашу національну безпеку".

Напередодні, у вівторок, кілька американських ЗМІ із посиланням на заяву речника Державного департаменту Томаса Піготта повідомили, що Білий дім також призупинив розгляд заявок на отримання імміграційних віз.

Таке рішення тимчасове, щоб "провести поглиблене навчання" співробітників консульств з метою відсіювання іноземних заявників, які ризикують скористатися державною допомогою США", - пише видання The Hill, посилаючись на імейл речника Держдепу.

Томас Піготт підтвердив The Hill, що з початку серпня у всіх посольствах і консульствах США по всьому світу було запущено глобальну ініціативу з поглибленого навчання і що "записи на візи та послуги будуть скориговані".

На питання журналіста NPR про призупинення розгляду заявок на імміграційні візи, Том Піготт відповів, що таким чином адміністрація президента Трампа намагається зменшити кількість зловживань.

"За попередньої адміністрації ми бачили те, що, на нашу думку, було зловживанням багатьма з цих легальних шляхів. І частина того, що нам тут потрібно зробити, це переглянути ситуацію, переконатися, що ми завершуємо еру масової міграції, яку ми розглядаємо як те, що США насправді не допомагають людям, а сприяють багатьом підступним особам, які намагаються отримати прибуток від масової міграції", - сказав представник Державного департаменту США у прямому ефірі NPR.



