Трамп заявив, що домовився із Путіним про постачання російського дизелю на ринок США та світу. Оновлено

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із президентом РФ Владіміром Путіним про постачання дизельного пального на американський та світовий ринки. Про це американський президент написав у мережі Truth Social 9 жовтня.

Пряма мова: "Я щойно провів надзвичайно успішну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, під час якої було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн - протягом листопада, і мільйон тонн - одразу після цього . Крім того, залежно від стану їхніх нафтопереробних заводів, Росія згодом поставить ще три мільйони тонн дизельного пального у стислі терміни".

Трамп додав, що разом із "повним контролем над Ормузькою протокою" з боку США та домовленості про російські енергоресурси, ціни на дизельне пальне для американців і для всього світу "стрімко знижуватимуться, причому рекордними темпами". Президент США також підкреслив, що його пріоритетом є "зниження цін для американців, особливо для наших чудових фермерів, тваринників і водіїв вантажівок".

Також: Після допису Трампа Міністерство фінансів США повідомило в мережі Х, що за розпорядженням президента Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Санкції проти російських енергетичних компаній США ввели після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Нова ліцензія Мінфіну дозволяє операції, пов'язані з продажем, постачанням, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, до 7 квітня 2027 року.



8 липня через удари України по об'єктах російської нафтопереробної галузі - та як наслідок дефіциту пального в середині країни й різкого зростання цін - Росія ввела власне ембарго на експорт дизелю за кордон. Ембарго мало діяти до кінця жовтня.

Реакція України: Президент України Володимир Зеленський після його зустрічі із конгресменами США у Києві заявив, що "подарунки Путіну не принесуть миру чи будь-якої користі цивілізованому світу".

Пряма мова: "Росія "віддячить" за дизель подальшим терором і підступністю. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти - це інвестиція у війну, яку необхідно завершити, а не затягувати. Натомість потрібна реальна деескалація у відносинах із Росією на засадах взаємності", - написав Зеленський у мережі Х.

Зеленський додав, що Україна не підпалюватиме російські нафтопереробні заводи, якщо Росія не руйнуватиме енергетичну інфраструктуру України: "Саме таку домовленість ми пропонуємо Америці, і ми переконані, що Сполучені Штати мають достатньо впливу, аби досягти такого компромісу".

Реакція Росії: У Кремлі заявили, що під час розмови Трампа і Путіна обговорювались "перспективи врегулювання української кризи" та "різні аспекти двосторонніх відносин".

"Під час обговорення стану справ у світовій енергетиці російська сторона підтвердила свою готовність постачати нафту та нафтопродукти на американський та світовий ринки. Впевнений, що це позитивно вплине на всю глобальну економіку", - зазначено в офіційному повідомленні від імені російського президента.