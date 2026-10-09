Переговори про завершення війни: у Маямі триває зустріч делегацій України та США

У Маямі тривають дводенні переговори за участю делегацій з України, США та європейських партнерів.

Переговори відбуваються у двох форматах.

У двосторонній зустрічі зі США беруть участь керівник Офісу президента України Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар РНБО Рустем Умєров.

У другому - розширеному - форматі до переговорів долучилися радники з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, а також представники ЄС та НАТО.

Як повідомляв Голос Америки, сторони планують обговорити зміст нової спільної пропозиції щодо припинення бойових дій.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом сторони наразі обговорюють можливість енергетичного та морського перемир’я. За його словами, протягом попередніх днів він тричі спілкувався з американською стороною.

У вересні під час Генасамблеї ООН президенти Зеленський та Трамп на зустрічі говорили про енергетичне та морське перемир'я.

За повідомленнями міжнародних медіа з посиланням на американських посадовців, Росія умовою можливого енергетичного перемир’я ставить послаблення санкцій і прагне пов’язати це з припиненням бойових дій на морі.

Перед візитом до Маямі Кирило Буданов у мережі Х сказав, що домовленості - це важка спільна робота і закликав до єдності та підтримки українського війська:

"Маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами — це важка спільна робота".

Переговори про можливе перемир'я відбуваються на тлі заяв держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, що війна в Україні зайшла у "стратегічний глухий кут".

Водночас Рубіо додав, що США готові продовжити зусилля із досягнення миру, якщо бачитимуть конструктив.

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