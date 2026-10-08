Нову мирну пропозицію обговорять українські посадовці завтра із Віткоффом і Кушнером - Білий дім

Спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 жовтня зустрінуться з українськими посадовцями, "щоб обговорити нову об'єднану пропозицію, яка охоплює всі аспекти конфлікту та має на меті покласти край війні".

Про це Українській Службі Голосу Америки повідомив високопосадовець адміністрації президента США Дональда Трампа.

В Білому домі додали, що до учасників зустрічі "приєднаються радники з питань національної безпеки країн "групи E3" (Франція, Німеччина, Велика Британія - ред.), а також представники Європейського Союзу та НАТО".

Нині президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів, які заплановані на п'ятницю та суботу: "Наша команда сьогодні перебуває в Європі, завтра-післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. Я сподіваюся, що всі сигнали відповідні будуть донесені". Про інші деталі зустрічей не повідомляється.