Створює робочі місця і залучає мільярди в оборонну галузь - посол США у НАТО пояснив, чому допомога Україні вигідна Америці

Програма PURL із закупівлі американської зброї для України вигідна Європі і США. Про це посол США в НАТО Метью Вітакер заявив 8 жовтня у відео в мережі Х.

Він розповів, що союзники досягли позначки у понад 10 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні, зокрема через ініціативу PURL - Prioritized Ukraine Requirements List. Відповідно до неї, союзники та партнери отримують передову американську зброю та системи, які потім надсилаються до України, пояснив Вітакер.

Пряма мова: "А що з цього отримує Америка? Купівля американської зброї та систем створює робочі місця в Америці та залучає мільярди доларів до оборонної промисловості США. Все це являє собою справжнє партнерство з союзниками по НАТО, а не залежність".

" Президент [США Дональд] Трамп переклав тягар з американських платників податків, оскільки Європа все більше бере на себе відповідальність за власну звичайну оборону ".

Деталі: Ініціатива PURL була започаткована Білим домом та НАТО у 2025 році. Це один із ключових механізмів забезпечення нагальних потреб України в озброєнні та військовій техніці американського виробництва, повідомляє Міноборони України.

У липні відомство зазначало, що близько 95% ракет-перехоплювачів для систем Patriot (зокрема типу PAC-3) надходять до України саме через механізм PURL.

Контекст: Від початку другого президентського терміну Дональд Трамп заявляв про важливість Європи збільшити витрати на власну оборону та на допомогу Україні.

Водночас: Американські представники на різних рівнях послідовно виступають проти прагнення Брюсселя надати перевагу закупівлі озброєння, зробленого у Європі.

Зокрема 30 вересня у Брюсселі посол США у ЄС Ендрю Паздер припустив, що обмеження у закупівлях лише до систем, виготовлених у Європі, може загрожувати єдності союзників НАТО.

А 29 вересня головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й генерал ВПС США Алексус Гринкевич застеріг від закріплення на законодавчому рівні переваг, що залежать від місця виробництва військової техніки: "Зосередженість на тому, де саме виготовлено виріб, а не на тому, наскільки ефективно він діє в бою чи на полі битви, грає лише на руку нашим супротивникам".

Єврокомісія та країни ЄС раніше пропонували надавати перевагу закупівлям озброєння, зробленого у ЄС, щоб зменшити залежність від США.