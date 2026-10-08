Рубіо: війна в Україні зайшла у "стратегічний глухий кут". Зеленський відповів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що російська війна в Україні зараз нагадує "стратегічний глухий кут" і попередив про ризик ескалації, посилення атак Росії на українську енергомережу взимку. Він припустив, що ескалація може зачепити і країни НАТО. США продовжать вивчати можливості для дипломатичного врегулювання але "не будуть інвестувати у беззмістовні процеси, якщо нам не вдається досягнути прогресу", каже посадовець.

Під час європейського турне Рубіо відповідав на питання журналістів щодо російського вторгнення до України.

В інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini, що було опубліковано 8 жовтня головний американський дипломат, зокрема, заявив:

"Зараз, на жаль, я думаю, це стратегічний глухий кут , що є небезпечним явищем. Вихід зі стратегічного глухого кута можливий лише одним із двох шляхів: через укладення угоди шляхом переговорів або через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, що зрештою вийде за межі початкового конфлікту", - зазначив держсекретар США.

Рубіо додав, що не бачить "перспектив для врегулювання шляхом переговорів", але США "продовжують вивчати будь-які можливості", щоб завершити цю війну дипломатичним шляхом.

"Ми готові відігравати будь-яку можливу роль, щоб сприяти цьому процесу. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але поки що досягти успіху не вдалося", - каже дипломат.

Нас також турбує ймовірність диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю.

США "з великим занепокоєнням" спостерігають за ризиками розширення війни за межі України.

"Лише вчора в Чорному морі було здійснено атаку на судна з використанням скоординованого удару безпілотників. Нас також турбує ймовірність диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю. Весь світ сприймає цю ситуацію як таку, що може перерости в масштабніший конфлікт", - заявив Марко Рубіо.

Під час пресконференції в Португалії 8 жовтня Рубіо додав, що потенційна ескалація російської війни в Україні є "дуже небезпечною", тому що вона може набути вигляду " кампанії із саботажу у сусідніх країнах, які є членами НАТО ", яка може перетворити війну між двома країнами у "значно ширший і небезпечніший регіональний конфлікт".

Рубіо висловив сподівання, що саме ризик ескалації може привести обидві сторони за стіл переговорів.

"Ми не віримо, що існує воєнне рішення завершення цієї війни", - каже американський дипломат.

"В той же час ми не будемо інвестувати у беззмістовні процеси, якщо нам не вдається досягнути прогресу", - наголосив Марко Рубіо.

Каменем спотикання у переговорному процесі Рубіо назвав територіальні претензії РФ на Донецьку область.

" Росіяни визначають перемогою повний контроль над Донецькою областю ; вони неодноразово заявляли про це як про свою мету і продовжують наголошувати на цьому. Для України ж така умова є абсолютно неприйнятною. Отже, дипломатичне вирішення поки що залишається недосяжним", - розповідає він і запевняє, що США "готові докласти зусиль" для пошуку дипломатичного вирішення.

Росія цієї зими намагатиметься змусити Україну до капітуляції, каже Рубіо, "посилить атаки по Україні взимку для знищення залишків української електромережі".

Війна в Україні, а також події в Ормузькій протоці та потенційні загрози в Червоному морі, зробили очевидною "необхідність диверсифікації шляхів постачання енергетики для світу", наголосив Марко Рубіо.

США планують активно співпрацювати з іншими країнами з метою створення альтернативних енергошляхів, додає держсекретар США.

"Наші ланцюги постачання пролягають через одні з найбільш нестабільних регіонів планети. Тож це для нас надзвичайно важливий пріоритет, - зазначив дипломат. - Ми розуміємо, що існують певні перешкоди й труднощі, і маємо намір докладати дипломатичних зусиль, аби нагадати всім сторонам, наскільки це для нас важливо і чому це має значення", - каже Державний секретар США.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву про глухий кут у мирному процесі закликав США посилити економічний тиск на Росію, дати Україні доступ до зв’язку Starlink над російською територією і не домовлятися з Кремлем про нові проєкти.

"Не можна з одного боку домовлятися з рускіми про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку, казати, що ми в… дипломатичному глухому куті. Ми не в дипломатичному глухому куті. Закрийте їм (РФ – ред.) усю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їхню зброю. Відкрийте "Старлінк" нам, для України", – закликав президент України.

"Ми – люди, лідери, політики – самі себе заганяємо в кут… Навіть в перший день війни ми не були в куті. Тому що одна людина спробувала загнати цілий народ в глухий кут, і народ повстав і захищав свою державу", - додав президент України.



Представник Білого дому повідомив Голосу Америки, що президент США "хоче, щоб цю війну було врегульовано, аби припинились безглузді вбивства".

"Сполучені Штати продовжують прагнути відігравати конструктивну роль, спілкуючись з обома сторонами та працюючи над припиненням війни", — сказав представник.

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