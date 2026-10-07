США закликали американців негайно залишити Росію, через підозру на спалах чуми

Посольство США у Росії рекомендує громадянам США негайно покинути країну через повідомлення про можливий спалах легеневої чуми в Іркутську.

Громадянам, які планують поїздку до Росії, на сайті дипломатичного відомства "наполегливо рекомендують не робити цього через ризик неправомірного затримання та з міркувань безпеки". Держдеп залишив рівень 4 небезпеки для американських громадян в Росії, що передбачає рекомендацію "негайно виїхати".

"Можливості уряду США щодо надання допомоги американським громадянам в Росії є обмеженими, особливо за межами Москви", - попередили у посольстві США в Росії.

Посольство також звертається до американців, які проживають в Іркутській області, з рекомендаціями уникати закладів, де зафіксовані випадки захворювання з підозрою на суму, негайно звертатися до лікаря у випадку симптомів з боку дихальних шляхів або лихоманки.

Тим, хто залишив країну, і особливо Іркутську область, рекомендують стежити за своїм здоров'ям впродовж двох тижнів.

Посольство також рекомендує узгодити із страховими компаніями умови "медичної евакуації на випадок хвороби" та мати план виїзду з Росії у випадку надзвичайної ситуації.

2 жовтня у Росії померла жінка, яка працювала в Іркутському інституті із дослідження чуми. За даними російських ЗМІ, це була Дар'я Шипілова, лаборантка, що працювала зі штамами збудника чуми та вивчала імунну відповідь організму на інфекцію.

Тим часом Центри із контролю та профілактики інфекційних захворювань США (CDC) заявляють, що стежать за повідомленнями про ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області, що призвів до летального результату.

"Чума — це серйозне бактеріальне захворювання, яке піддається лікуванню антибіотиками, особливо за умови своєчасного виявлення та початку терапії", - нагадують фахівці CDC і додають, що відомство співпрацює з іншими державними структурами США для оцінки ситуації.

Державний департамент США офіційно запросив у Мовкви "додаткову інформацію" щодо летального випадку із підозрою на чуму. Про це повідомив представник Держдепу і додав, що США "підтримують офіційні контакти з іншими країнами світу для обміну інформацією" на цю тему.

Низка американських ЗМІ з посиланням на високопосадовця у США повідомляють, що Сполучені Штати "висловили офіційний дипломатичний протест (так званий демарш) у зв’язку з реакцією російського уряду на повідомлення про смерть співробітниці сибірського протичумного інституту, і закликали Росію забезпечити більшу прозорість щодо цього інциденту".

За даними ABC News, "демарш було передано представникам російського уряду" вранці 7 жовтня.

"Зміст демаршу є конфіденційним, однак, за словами посадовця, у документі нагадується Москві про необхідність дотримання міжнародних медико-санітарних норм", - повідомляє видання.

Президент США Дональд Трамп 6 жовтня повідомив, що запланував телефонну розмову із російським президентом Путіним "дуже скоро".

Очікується, що вони обговорять, серед іншого, і повідомлення щодо випадку ймовірної чуми в Іркутському дослідницькому інституті.

За словами президента США, розвідувальні служби країн ведуть "дуже ґрунтовні обговорення" щодо ймовірного випадку захворювання на чуму. "Ми, ймовірно, зможемо повідомити про це завтра (7 жовтня)", — додав Дональд Трамп.

Реакція світу

6 жовтня російські та британські ЗМІ повідомили про другий летальний випадок, де який може бути пов'язаний із Іркутським інститутом із дослідження чуми.

Всесвітня організація охорони здоров'я 7 жовтня зробила запит до російської влади з проханням відреагувати на інформацію у ЗМІ про смерть другого співробітника лабораторії Іркутського інституту з дослідження чуми, в якого діагностували "пневмонію невстановленого типу".

Перша жінка, що померла 2 жовтня з підозрою на чуму, працювала в Іркутському інституті із дослідження чуми і була шпиталізована з тяжкою формою пневмонії.

Росія повідомила ВООЗ, що це не був випадок захворювання на чуму.

Російські органи охорони здоров’я повідомили ВООЗ "про проведення епідеміологічного розслідування, вжиття профілактичних та контрольних заходів, а також про встановлення контактів, які були поміщені під медичне спостереження та тестування".

"Вони (російські органи охорони здоров'я – ред.) повідомили, що серед контактів не виявлено жодних високонебезпечних патогенів, і що медичне спостереження за всіма виявленими контактами завершено", - розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Позиція Росії

За останні кілька днів з Росії лунала суперечлива інформація щодо причин захворювання жінки в Іркутську, яка пізніше померла.

Наглядовий орган РФ "Роспотребнадзор" заявив, що причиною смерті молодої жінки стала пневмонія невстановленого типу, а поміщення на карантин всіх, хто контактував з нею, це запобіжний захід.

Один із російських губернаторів повідомив, що жінка "могла" померти від чуми.

За даними видання The Insider, російські ЗМІ, що повідомляли про випадок з підозрою на чуму, пізніше видаляли свої повідомлення у соцмережах. Зокрема, телемережа РЕН ТВ видалила всі п’ять своїх публікацій у соцмедіа про чуму в Іркутській області. На це пізніше звернуло увагу незалежне видання "Люди Байкалу".

Матір померлої Дар'ї Шипілової, яка також працює в медичній сфері, повідомила місцевим журналістам, що досі не отримала офіційного висновку щодо смерті своєї доньки, про це повідомляє Financial Times.

Очільник ВООЗ наголосив на необхідності забезпечити прозорість у ситуації навколо потенційного спалаху чуми в Росії.

"Своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією в рамках Міжнародних медико-санітарних правил має вирішальне значення для з’ясування суперечливих повідомлень і забезпечення точної оцінки потенційних ризиків для здоров’я населення", — заявив Тедрос Аданом Гебреєсус.

Занепокоєння в Європі

Серйозне занепокоєння через підозру на чуму та брак інформації про це висловив командир Об’єднаного полку Британії з питань захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз Геміш де Бреттон-Гордон.

За повідомленням британського видання The Telegraph, високопосадовець звинуватив російську владу в тому, що вона «зайняла глуху оборону» та видаляє дописи в соціальних мережах, намагаючись перешкодити поширенню інформації.

"Нас має непокоїти те, що сталося в Росії, адже чума має довгу історію спричинення хаосу", — зазначив Бреттон-Гордон.

"Те, що лаборантка, яка працювала з чумою, померла від цієї ж хвороби, — надзвичайна ситуація. Вона мала бути вакцинована; мали бути вжиті відповідні медичні запобіжні заходи", - каже військовий.

5 жовтня Європейська комісія заявила, "дуже пильно" стежить за ймовірним спалахом легеневої чуми в Сибіру (Росія) і готова за потреби скоординувати дії держав-членів у відповідь на цю ситуацію.

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