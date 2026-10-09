Звіт Держдепу: Росія використовує українських дітей як донощиків і готує їх до майбутнього призову в армію РФ

Російська окупаційна влада примусово розлучає українських дітей із батьками чи опікунами і використовує їх як інформаторів, готуючи їх до майбутньої служби у армії РФ. Про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту США щодо ситуації у світі з торгівлею людьми.

Цитата: "За наявними даними, російська влада примусово розлучала деяких українських дітей із батьками чи опікунами, передаючи їх на усиновлення або у прийомні сім’ї в Росії. ... Також фіксувалися випадки, коли силовики використовували українських дітей як інформаторів ... Влада активізувала підготовку російських та українських дітей (на окупованих територіях України) до потенційної майбутньої строкової служби в збройних силах РФ , що підвищує ризик їхнього втягнення в торгівлю людьми".

Контекст: У звіті Держдепу Росію залишили у списку країн "третього рівня" (Tier 3), де зафіксовано "державну політику чи практику" торгівлі людьми - громадянами України та іноземцями, вербування й використання дітей як солдатів у бойових діях та як робочої сили на оборонних підприємствах у межах російсько-української війни, а також офіційне сприяння примусовій праці північнокорейських робітників.

Автори документу зауважують, що з 2022 року, окупаційна влада РФ примусово переміщувала сотні тисяч українських цивільних, зокрема дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю, як у межах окупованих Росією територій України, так і до Білорусі та Росії, у них вилучали документи та примушували отримувати російські паспорти, утримували у в'язницях і примушували до праці, зокрема до риття окопів та облаштування місць масових поховань.

" Надходили численні повідомлення про випадки примусової праці у фільтраційних таборах і місцях утримання : зокрема, затриманих змушували виконувати роботи з благоустрою населених пунктів, вступати до лав місцевої поліції, а також ремонтувати, фарбувати й прибирати військові казарми".

"Російські посадовці шляхом примусу, обману та тиску змушували дорослих іноземців воювати у війні Росії проти України, а також шахрайським шляхом вербували іноземних громадян - зокрема й дітей - і залучали їх до роботи на підприємствах із виробництва військових безпілотників. Примусове переміщення українських дітей до Росії, що в окремих випадках супроводжувалося насильницьким розлученням із батьками чи опікунами, значно підвищило ризик того, що ці діти стануть жертвами торгівлі людьми".

Крім того, російських дітей, зокрема сиріт та дітей з інвалідністю, в РФ залучали до шиття одягу й бинтів для російських військових, що воюють в Україні, а також до виготовлення тактичних нош, портативних печей та окопних свічок, зазначено у звіті.

Водночас: Україна у звіті Держдепу залишилась у переліку країн "другого рівня" (Tier 2), адже "не повною мірою відповідає мінімальним стандартам щодо викорінення торгівлі людьми, але... уряд продемонстрував загальне посилення зусиль порівняно з попереднім звітним періодом". Через війну Росії майже третина населення України була змушена покинути свої домівки через війну, що підвищило вразливість до торгівлі людьми, зазначено у документі.