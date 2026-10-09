Готовність Східного флангу НАТО до можливого військового протистояння підтвердили нещодавні навчання альянсу, повідомили Сухопутні сили США за результатами тренувань Корпусу V у Польщі.

Готовність Східного флангу Альянсу до військової агресії стане предметом обговорень під час безпекової конференції у Варшаві 12–13 жовтня, де командувач Сухопутних сил союзників у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич планує представити "Теорію перемоги", план протистояння можливій загрозі з боку Росії.

Американські та польські сухопутні підрозділи спільно з партнерами НАТО 5 жовтня провели спільні навчання ALERTEX, де перевіряли спроможність підрозділів розгортатися та реагувати на кризові ситуації.

"Це може здатися простим завданням, але для досягнення рівня боєготовності, що дозволяє вступити в бій негайно, необхідні значна координація та низка тренувань. Наша мета тут — підтвердити здатність виконати це завдання у встановлені терміни та оновити наші стандартні операційні процедури", - заявив підполковник Стівен Саксіон, командир батальйону, що перебував у складі бойової групи НАТО в Польщі.

Державний департамент США відзначив "надзвичайну боєготовність та військову міць на східному фланзі НАТО".

"Навчання передової сухопутної групи НАТО підтверджує готовність Корпусу V підтримувати передову військову присутність, забезпечити швидку та координовану відповідь, а також утримати мир завдяки силі", - йдеться в соцмедійному дописі посольства США в Польщі.

Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці заявило, що навчання Корпусу V підтвердили готовність до "швидкої об'єднаної відповіді" задля забезпечення миру.

Посол США в Польщі тепло відгукнувся про рівень американсько-польської оборонної співпраці. Він назвав прогрес у цій сфері "історичним" і таким, що "досягнув нових висот", а також відзначив внесок віцепрем'єр-міністра Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

"Єдина проблема, яку ми маємо з цією визначною людиною - це вимовити його ім'я, що неможливо. Тому для нас він К2", - написав у соцмедіа посол США у Польщі Том Роуз. Він відзначив, що президент США Дональд Трамп високо цінує якості, які проявляє Косіняк-Камиш, зокрема, коли ставить "країну понад політикою, результати понад риторикою".



В понеділок у Варшаві відбудеться форум, де НАТО планує представити план захисту Східного флангу.

Речник НАТО полковник Сухопутних сил США Мартен О'Доннел підтвердив пресі наявність такого плану.

"Через неврегульоване і складне безпекове середовище у світі, нам потрібно створити умови, щоб за необхідності стримати агресію і перемогти у випадку атаки", наводить слова речника видання Stars and Stripes

Косіняк-Камиш також підтвердив польській новинній агенції PAP, що відповідний план перемоги для Східного флангу НАТО під назвою "теорія перемоги" представить командувач Сухопутних сил союзників у Європі генерал Гринкевич.

На конференції планує виступити і президент України Володимир Зеленський.

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