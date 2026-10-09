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США відзначають військову співпрацю з Польщею, а НАТО готує "Теорію перемоги" на Східному фланзі

Фото: навчання ALERTEX. U.S. Army Sgt. James Terrill, assigned to Charlie Company, 2nd Battalion
Фото: навчання ALERTEX. U.S. Army Sgt. James Terrill, assigned to Charlie Company, 2nd Battalion

Готовність Східного флангу НАТО до можливого військового протистояння підтвердили нещодавні навчання альянсу, повідомили Сухопутні сили США за результатами тренувань Корпусу V у Польщі.

Готовність Східного флангу Альянсу до військової агресії стане предметом обговорень під час безпекової конференції у Варшаві 12–13 жовтня, де командувач Сухопутних сил союзників у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич планує представити "Теорію перемоги", план протистояння можливій загрозі з боку Росії.

Американські та польські сухопутні підрозділи спільно з партнерами НАТО 5 жовтня провели спільні навчання ALERTEX, де перевіряли спроможність підрозділів розгортатися та реагувати на кризові ситуації.

Фото навчань НАТО в Польщі.
Фото навчань НАТО в Польщі.

"Це може здатися простим завданням, але для досягнення рівня боєготовності, що дозволяє вступити в бій негайно, необхідні значна координація та низка тренувань. Наша мета тут — підтвердити здатність виконати це завдання у встановлені терміни та оновити наші стандартні операційні процедури", - заявив підполковник Стівен Саксіон, командир батальйону, що перебував у складі бойової групи НАТО в Польщі.

Державний департамент США відзначив "надзвичайну боєготовність та військову міць на східному фланзі НАТО".

"Навчання передової сухопутної групи НАТО підтверджує готовність Корпусу V підтримувати передову військову присутність, забезпечити швидку та координовану відповідь, а також утримати мир завдяки силі", - йдеться в соцмедійному дописі посольства США в Польщі.

Фото навчань НАТО в Польщі
Фото навчань НАТО в Польщі

Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці заявило, що навчання Корпусу V підтвердили готовність до "швидкої об'єднаної відповіді" задля забезпечення миру.

Посол США в Польщі тепло відгукнувся про рівень американсько-польської оборонної співпраці. Він назвав прогрес у цій сфері "історичним" і таким, що "досягнув нових висот", а також відзначив внесок віцепрем'єр-міністра Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

"Єдина проблема, яку ми маємо з цією визначною людиною - це вимовити його ім'я, що неможливо. Тому для нас він К2", - написав у соцмедіа посол США у Польщі Том Роуз. Він відзначив, що президент США Дональд Трамп високо цінує якості, які проявляє Косіняк-Камиш, зокрема, коли ставить "країну понад політикою, результати понад риторикою".

В понеділок у Варшаві відбудеться форум, де НАТО планує представити план захисту Східного флангу.

Речник НАТО полковник Сухопутних сил США Мартен О'Доннел підтвердив пресі наявність такого плану.

"Через неврегульоване і складне безпекове середовище у світі, нам потрібно створити умови, щоб за необхідності стримати агресію і перемогти у випадку атаки", наводить слова речника видання Stars and Stripes

Косіняк-Камиш також підтвердив польській новинній агенції PAP, що відповідний план перемоги для Східного флангу НАТО під назвою "теорія перемоги" представить командувач Сухопутних сил союзників у Європі генерал Гринкевич.

На конференції планує виступити і президент України Володимир Зеленський.

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by Голос Америки Українською

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