Трамп: ми ділимося розвідданими з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не припиняли обмін розвідданими з Україною. Про це він сказав журналістам 13 жовтня перед вильотом на Аляску.

"Ми допомагаємо їм, і ми ділимося розвідданими. Ми хочемо, аби війна завершилася. І ми працюємо із ними, і з Росією над тим, аби завершити війну", - сказав президент США.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримав попередження від партнерів про 5 російських ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі Києва.

"Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань", – сказав Зеленський.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час безпекового форуму у Варшаві сказав, що Україна продовжує отримувати розвіддані від США.

"Так, ми продовжуємо цю співпрацю", – сказав Сибіга про обмін розвідданими між Україною та США.

Видання Financial Times у статті від 12 жовтня повідомило, що адміністрація президента США тисне на європейські столиці та Київ, щоб змусити Україну припинити глибокі удари по російській енергетичній інфраструктурі. З посиланням на "посадовців, які отримали дзвінки від представників США в суботу й неділю" видання пише, що Вашингтон погрожує припинити обмін розвідданими з Україною та зупинити систему закупівель PURL, яка дозволяє союзникам по НАТО закуповувати американське озброєння для України.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США продовжують постачати зброю за механізмом PURL, яку закуповують у США європейці і передають її Україні.

Читайте також:



