Трамп заперечив, що він чи Маск наказували обмежити Starlink для України

Президент США Дональд Трамп заперечив припущення, що він чи Ілон Маск обмежували доступ до Starlink для України. "Це не був я і не думаю, що це був Ілон", - сказав Трамп відповідаючи на питання про те, чи він, або власник SpaceX Ілон Маск вводили обмеження на доступ України до Starlink. Про це американський президент сказав під час спілкування з пресою 16 жовтня.



Напередодні сенатори США від обох провідних політичних партій звернулися до Генерального інспектора Пентагону із проханням розслідувати можливу роль його установи в інцидентах із системою швидкісного Starlink та перебоях у наданні Україні розвідувальної інформації зі США. Доступ України до Starlink також став предметом обговорень Великої Британії та США, про це також говорили лідери європейських країн на саміті в Брюсселі.

Сенатори вимагають, щоб перший звіт було надано до 1 листопада цього року. У листі , опублікованому в мережі Х, йдеться про те, що це створило небезпеку для американців в Україні та послабило обороноздатність України, у тому числі в захисті цивільних об’єктів.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня в Брюсселі заявив, що Україна наразі не планує відмовлятися від супутникового зв’язку Starlink, однак працює з європейськими партнерами, зокрема з Францією, над розширенням власних можливостей.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг обговорив питання доступу України до Starlink з очільником Пентагону Пітом Геґсетом 15 жовтня у Вашингтоні. Стрітінг повідомив, що отримав "прямі запевнення" від Вашингтона, що доступ України до Starlink було відновлено.

Джерела в українському уряді повідомили Голосу Америки, що станом на четвер, робота Starlink покращилася, але швидкість ще не було відновлено повністю.

У листі сенаторів згадуються повідомлення про те, що обмеження швидкості для терміналів Starlink діяли у період з 12 до 14 жовтня та порушили роботу систем зв’язку українських безпілотників, літаків та гелікоптерів.

Зеленський на пресконференції в Брюсселі повідомив, що Україна використовує Starlink для "перехоплення реактивних шахедів, які йдуть і б'ють по наших цивільних і вбивають наші сім'ї", для постачання води та їжі для українських військових на першу лінію зіткнення, де діють російські дрони. Він також зауважив, що ця технологія використовується для ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Зеленський заперечив використання Starlink для ударів вглиб території Росії.

Крім цього, пишуть сенатори, за їхньою інформацією, через перебої або "збої" в обміні розвідувальною інформацією та попередження про загрози, американські працівники в Україні зіткнулися із труднощами, аби дістатися безпечних місць під час російських атак.Про обмеження швидкості у системі Starshield в Україні повідомили 14 жовтня.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг Starshield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – написав радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у мережі Телеграм.

Starshield — це військова супутникова мережа на основі технології Starlink, яку розробила компанія SpaceX для урядових і оборонних замовників США та союзників, з посиленим шифруванням та додатковими функціями, як-от відстеження цілей, оптична та радіорозвідка, попередження про ракети.

"Точні причини цих інцидентів, зокрема чи були вони наслідком технічних несправностей, переривання обміну розвідувальною інформацією, змін у політиці уряду США або інших чинників, залишаються нез’ясованими. З огляду на потенційно смертельні наслідки такі інциденти потребують негайного розслідування", - написали сенатори.

У середу, коли колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив , що зв’язок Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється, Ілон Маск, власник компанії SpaceX, яка є розробником Starlink, написав, що рішення щодо обмеження швидкості та використання систем Starshield визначають американські військові і, зрештою, президент США.

Раніше, 14 жовтня, Група підтримки України в Конгресі висловила занепокоєння через повідомлення про збої в обміні розвідданими та в роботі Starlink і заявила про неприйнятність "обмежень, які наражають життя цивільних на небезпеку".



Статтю доповнено позицією президента США - Ред.